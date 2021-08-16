Цены евробондов РФ в понедельник умеренно подросли вслед за UST

Москва. 16 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 13 августа на 6 базисных пунктов, составив 115,02% от номинала, что соответствует доходности 1,46% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 пункта и составил 141 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 23 базисных пункта - до 137,67% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,425% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 41 базисный пункт - до 132,47% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,42% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 114,04% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,68% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,665% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 37 базисных пунктов - до 128,88% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,54% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 112,52% от номинала (доходность снизилась также на 2 базисных пункта - до 1,97% годовых).

"Сегодня на долговых рынках развивающихся стран отмечается умеренный рост котировок. При этом растут в цене и отечественные евробонды, несмотря на негативную конъюнктуру нефтяных площадок. Еврооблигации emerging markets в целом повторяют динамику US Treasuries, в частности доходность десятилетних казначейских обязательств США сегодня снизилась на 5 базисных пунктов, с 1,28% до 1,23% годовых. Приблизительно на такую же величину снизились процентные ставки и большинства долговых бумаг развивающихся стран. Таким образом, можно сказать, что облигации emerging markets технически следуют за американскими бумагами, сохраняя тем самым сложившийся уровень кредитных спредов к базовым активам. На этой неделе инвесторы будут пристально следить за высказываниями представителей американского Федрезерва относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, что в итоге может определить динамику мировых долговых рынков на среднесрочную перспективу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.