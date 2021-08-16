"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с целью $250,82 за штуку, что предполагает потенциал роста 64,53%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Китайский интернет-гигант Baidu опубликовал свои результаты за 2-й квартал текущего года в четверг, 12 августа. Скорректированный EPS составил CNY 15,41 (+4,62% г/г), с запасом превысив консенсус CNY 13,01. Выручка компании показала рост на 20,42% г/г с основным ростом в ключевом сегменте Baidu core (+27% г/г). При этом выручка в подсегменте облачных AI технологий взлетела а 71% г/г: ключевым драйвером здесь стал приток корпоративных клиентов (финансовых институтов, коммунального сектора, СМИ и обрабатывающей промышленности)", - напоминает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

Менеджмент Baidu ожидает, что выручка в 3К21 года составит от CNY 30,6 до 33,5 млрд, что означает рост от 8% до 19% в годовом исчислении. Отдельно Ковалев подчеркнул, что CEO Робин Ли отметил, что Baidu постоянно поддерживает диалог с регуляторами Поднебесной и участвует в установлении отраслевых стандартов касательно безопасности данных пользователей. На данный момент руководство компании не видит серьезных регуляторных рисков для деятельности Baidu в Китае и за его пределами.

Ковалев отмечает, что по результатам отчета "Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Baidu с целевой ценой $ 250,82, что соответствует потенциалу 64,53%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.