Saxo Bank позитивно оценивает перспективы цены нефти в конце года

Saxo Bank позитивно оценивает перспективы цены нефти в конце текущего года, говорится в комментарии банка.

"Нефть остается среди крупнейших неудачников этого месяца, ее опережают только железная руда и серебро. После нескольких месяцев, в течение которых основное внимание было приковано к ОПЕК+ и ее способности поддерживать цены, удерживая рынок в относительно напряженном состоянии, фокус вновь сместился на туманные перспективы спроса. Они вызваны быстрым распространением дельта-варианта коронавируса, особенно на территории ключевого импортера - Китая. Это привело к снижению темпов роста и поставило под вопрос краткосрочные перспективы спроса на нефть и топливные продукты со стороны крупнейшего в мире покупателя", - отмечают аналитики Saxo Bank.

Также эксперты указывают, что в то время, как некоторые крупные "быки" на Уолл-стрит считают, что нарушения, вызванные дельта-вариантом, окажут негативное влияние на спрос лишь на пару месяцев, и МЭА, и ОПЕК в своих последних ежемесячных отчетах о состоянии нефтяного рынка снизили прогноз спроса до конца года. Последняя волна ведёт к новому снижению мобильности по всему миру. Наибольшую озабоченность вызывает вспышка в Китае, где несмотря на пока еще небольшое число инфицированных, предпринимаются агрессивные меры по сдерживанию распространения вируса.

Однако гибкость, проявленная группой ОПЕК+ в прошлом году, вероятно, предотвратит более глубокую коррекцию, если рост спроса столкнется с более сильным, чем ожидалось, встречным ветром от текущей вспышки, полагают аналитики Saxo Bank. Имея это в виду и учитывая отсутствие реакции со стороны производителей США, несмотря на высокие цены, они сохраняют позитивный взгляд на динамику цен в конце года.

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