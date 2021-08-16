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16 августа 2021 года 17:33
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Western Digital, Chemours, Square Inc., Amazon и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики включили в топ-список на текущей неделе Western Digital Corp. - производителя жестких дисков (HDD) на базе DRAM, твердотельных SSD-накопителей и мобильной памяти для облачных и локальных ЦОД, настольных ПК и ноутбуков, систем хранения данных и видеонаблюдения и т. д. Лидерство Western Digital в сегментах DRAM и NAND позволит компании эффективно использовать положительную динамику в сегменте хранения данных, которой способствует текущий цикл развития 5G-сетей, рост количества облачных ЦОД, постоянный спрос на периферийные устройства, восстановление корпоративных расходов и в целом продолжающийся процесс цифровизации экономики", - отмечают эксперты BCS Global Markets. Включен в топ-5 недели Chemours Co. - мировой лидер в титановых технологиях, фторсодержащих продуктах и решениях в области химии, выделена из компании DuPont в июле 2015г. Аналитики считают Chemours компанией с высоким уровнем управления и хорошей историей в отрасли, а также ожидаем сохранения спроса на продукцию и услуги компании по окончании пандемии. Они полагают, что компания выиграет от прочных позиций на мировом рынке и улучшения условий в отрасли. В фаворитах недели - Square Inc. - разработчик технологической платформы приема и обработки платежей, которой пользуются торговые компании во всем мире. Square продолжает наращивать выручку от транзакций на фоне ускорения роста объемов платежей. Дополнительную поддержку оказала покупка Afterpay. "Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Square эффективно использует преимущества, которые дают изменения в среде электронных транзакций: более активное использование мобильных устройств для оплаты и технологическая интеграция различных каналов для платежей", - указывают стратеги инвесткомпании. Сохраняет позиции в списке Amazon.com Inc. - крупнейший в мире онлайн-ритейлер. Акции компании просели после очередной отчетности, несмотря на по-прежнему высокие финансовые показатели, а также продолжающийся в США бум потребительской активности. Рост выручки г/г достиг 27% ($113 млрд), однако темпы роста оказались несколько ниже ожиданий аналитиков. Эксперты BCS Global Markets подтверждают целевую цену на 12 месяцев $4000 и рекомендацию "покупать". Остается в топ-5 и General Motors Co.- один из крупнейших в мире автопроизводителей. "Основные факторы поддержки: высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели, - пишут стратеги инвесткомпании. - Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021г вряд ли восстановятся до уровня 2019г (17,0 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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