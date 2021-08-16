Акции Роснефти могут подорожать на 27% в течение 12 месяцев - Sber CIB

Акции "Роснефти" могут подорожать на 27%, до 710 руб. за штуку, в течение 12 месяцев, а дивидендная доходность компании по итогам 2021г может составить 9,3%, говорится в комментарии Sber CIB.

"Финансовые результаты "Роснефти" в 1К21 разочаровали инвесторов, особенно в сегменте переработки, сбыта и трейдинга. Однако во втором прибыль и денежные потоки начали уверенно восстанавливаться, как показала отчётность компании. В том числе "Роснефти" помогло восстановление цен на нефть. По итогам первого полугодия чистая прибыль составила $5,1 млрд, что на 51% выше, чем за тот же период прошлого года. Такой результат предполагает дивиденды в размере 18 рублей на акцию за полугодие (при полугодовой доходности 3,2%). Впрочем, по текущей дивидендной доходности "Роснефть" по-прежнему отстает от аналогов", - отмечают эксперты инвестбанка.

Свободный денежный поток за вычетом процентных расходов за первую половину этого года составил $4,9 млрд, что примерно в два раза выше, чем прогноз дивидендов Sber CIB за этот период ($2,6 млрд).

По мнению аналитиков, в течение 12 месяцев акции "Роснефти" могут вырасти на 27% до 710 рублей за бумагу. На открытии торгов на Московской бирже в понедельник акция "Роснефти" стоила 556 рублей. Дивидендная доходность компании по итогам 2021г может составить 9,3%, полагают стратеги инвестбанка.

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