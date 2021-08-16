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16 августа 2021 года 16:04
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты снова оставили в фаворитах "Газпром" - российскую транснациональную энергетическую компанию, более 50% акций которой принадлежит государству. Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля. Снова в топ-списке и ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. "Поддержку акциям банка оказывают сильные финансовые результаты, в частности, высокая чистая процентная маржа, хорошая кредитная активность, а также низкая стоимость риска. Коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% обещает хорошую дивидендную доходность. Финпоказатели за 2К21 по МСФО и улучшение годового прогноза чистой прибыли до 295 млрд руб. поддерживают позитивный взгляд", - отмечают эксперты инвесткомпании. "Недавнее повышение цен "АЛРОСА" (в среднем на 7%) в ответ на дисбаланс спроса и предложения на рынке алмазов должно поддержать результаты компании за III квартал 2021г. Более того, по словам финансового директора компании, потенциал роста цен еще не исчерпан, что совпадает с нашей точкой зрения на повышение цен как на единственный способ сбалансировать рынок. Компания видит возможность для дополнительного увеличения объемов производства в 2021 г. на 5%", - пишут аналитики BCS Global Markets. Также "АЛРОСА" снизила прогноз капзатрат на 2021г на 15%.Таким образом, ожидаемое повышение сопоставимых цен, рост производства и сокращение капзатрат, по мнению экспертов, должны стать мощными факторами поддержки для финансовых показателей компании в среднесрочной перспективе. Спрос на бриллианты в США и Гонконге остается стабильным, и покупатели готовы больше тратить на покупки, поскольку эпидемиологические меры ограничивают передвижение и возможности для шоппинга - позитивный сигнал для спроса и цен на алмазы. Остается в топ-5 и "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. По мнению аналитиков, "Северсталь" остается недооцененной и привлекательной историей с M2M P/E 3,1x и дивидендной доходностью по M2M 23% с учетом экспортной пошлины 15% и потенциального снижения внутренних цен на сталь на 15%. "Экспортные же цены на сталь, на наш взгляд, не должны снизиться и даже могут восстановиться, принимая во внимание решение Министерства финансов Китая отменить возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции и повысить экспортные пошлины для чугуна и феррохрома с 1 августа. Кроме того, власти Китая перешли на политику сокращения объемов производства вместо ограничения мощностей в рамках планов снижения выбросов углекислого газа, что может поддержать экспортные и в итоге внутренние цены", - указывают стратеги BCS Global Markets. "РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия, сейчас фундаментально недооценен при M2M P/E 2,3x, в то время как поддержку оказывает стремительный рост цен на алюминий (+31,6% за 7 месяцев 2021г). Позитивные перспективы обусловлены высоким мировым спросом и новыми ограничениями на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси (может вызвать временное закрытие 0,5 млн т мощностей). Эти факторы, на наш взгляд, позитивны для операционных показателей UC Rusal во II полугодии 2021г", - отмечают в инвесткомпании. Хотя компания больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России, основная часть негативного эффекта, на взгляд аналитиков, уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по их оценкам, не превысит 3%. Кроме того, компания сократила чистый долг в I полугодии 2021г на 31% г/г за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций Норильским никелем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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