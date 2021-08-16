Рубль днем снижается к доллару и евро вслед за дешевеющей третий день подряд нефтью

Москва. 16 августа. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей третий день подряд нефтью.

Курс доллара США составил 73,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,45 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,5 копейки - до 79,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 9,5 копейки, до 73,392 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,77 копейки, до 86,5072 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижающейся третий день подряд нефти. Инвесторы на рынке энергоносителей обеспокоены ситуацией с распространением нового штамма коронавируса и сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Тем временем, в Германии ежедневное количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Заболеваемость за последнюю неделю - ключевой показатель, отслеживаемый правительством при принятии решений о введении ограничительных мер, - достиг уровня начала июня. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, - Япония, Таиланд и Малайзия.

Участники торгов находятся в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник, 17 августа. Они надеются получить новую информацию относительно сроков сворачивания программы стимулирования экономики.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" находился преимущественно в диапазоне 73-74 руб./$1. Если первую половину недели рубль слабел, то со среды он перешел к укреплению. Основным драйвером послужили июльские ценовые данные в США, усилившие глобальный спрос на рисковые активы. В результате неделю курс пары закончил около 73,2 руб./$1. Сегодня он растет на 0,2% и находится около 73,4 руб./$1. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Динамика рубля на этой неделе во многом будет определяться внешними факторами. Особого внимания будет заслуживать выступление главы ФРС во вторник. Если Джером Пауэлл существенно ужесточит свою риторику, то спрос на рисковые активы снизится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, продолжение мягкой риторики может поддержать рисковый аппетит", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На данный момент возвращение российской валюты на траекторию роста представляется маловероятным, учитывая действующие факторы. Во-первых, падение доллара на Forex остановилось и может перерасти в отскок, пусть даже технический. В конце концов, американская экономика по-прежнему опережает своих коллег в темпах восстановления и вакцинации. Во-вторых, нефть продолжает дешеветь, причем третий день подряд. Здесь давление оказывают слабые данные из Китая, рост буровой активности в США и общее беспокойство, связанное с пандемией. В-третьих, на мировых рынках в понедельник наблюдается повсеместное уклонение от рисков, которое оказывает давление в том числе и на рубль. В-четвертых, налоговый период в РФ только начался и пока не оказывает поддержки нашей валюте", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь третий день подряд. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 1,19%, до $69,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,35%, до $67,29 за баррель.

Тем временем последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,86%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.