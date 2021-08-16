Справедливая доходность новых бондов Европлана находится в диапазоне 8,6-8,7% годовых - Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 10-летних облигаций ЛК "Европлан" 001Р-03 находится в диапазоне 8,6-8,7% годовых, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Лизинговая компания "Европлан" планирует 17 августа открыть книгу заявок на облигации 001Р-03 на сумму 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - 10 лет с офертой через 3,5 года. Ориентир по доходности - премия 225 б. п. к КБД на сроке 3,5 года, что на данный момент соответствует 9,12% годовых. Исходя из вторичного рынка бумаг "Европлана", которые торгуются с премией к кривой ОФЗ на уровне порядка 160 б. п., мы считаем, что справедливая доходность по новому выпуску находится на уровне 8,6-8,7% годовых", - пишут аналитики банка.

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