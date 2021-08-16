Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля на текущей неделе во многом будет определяться внешними факторами. Особого внимания будет заслуживать выступление главы ФРС во вторник. Если Джером Пауэлл существенно ужесточит свою риторику, то спрос на рисковые активы снизится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, продолжение мягкой риторики может поддержать рисковый аппетит. В целом мы ожидаем, что курс пары USD/RUB будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1", - отмечают эксперты в своем комментарии.

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