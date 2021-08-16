Снижение рынка акций РФ вслед за миром утром сдерживается ростом металлургов и Газпрома

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник просел вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent упала ниже $69,5 за баррель) из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, снижение индексов сдерживается ростом бумаг ряда металлургов и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3869,74 пункта (-0,1%, в начале торгов индекс падал до 3855 пунктов), индекс РТС - 1660,58 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 73,42 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как сообщил в прошлую пятницу "Русал", чистая прибыль за первое полугодие 2021 года составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью - долю в прибыли "Норникеля". Общая чистая прибыль, связанная с участием в "Норникеле", составила $1,616 млрд. В своем комментарии глава компании Евгений Никитин отметил риски для финансовых показателей во втором полугодии, связанные с экспортными пошлинами на металлы. При этом совет директоров компании принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС не может перебить июньские максимумы, потому что непонятны дальнейшие действия ФРС. После того как станет известна новая "дорожная карта" ФРС, глобальные инвесторы сформируют свое отношение к развивающимся рынкам. В пятницу вышла негативная статистика Мичиганского университета по настроению потребителей в США. Экономика Штатов стала быстро тормозить из-за очередного всплеска заболеваемости COVID-19. Есть также эмоциональный негативный фон, поскольку талибы берут под свой контроль ситуацию в Афганистане, и нарушают договоренности. Например, о создании коалиционного правительства. Это создаст точки напряжения в различных частях мира.

Подвешенным в воздухе остается и вопрос с повышением потолка госдолга США, при плохом сценарии может возникнуть дефицит ликвидности в финансовой системе. Некоторые демократы из Палаты представителей пригрозили отказаться от поддержки бюджетного проекта на $3,5 трлн. Сентябрь исторически проблемный месяц для фондового рынка США, к тому же аппетит к риску у инвесторов может снизиться из-за непонимания дальнейших действий ФРС. Вероятная задержка ввода в действие новых стимулов в США способствует укреплению доллара и снижению нефтяных цен.

Ходят слухи, что китайское правительство скоро смягчит денежную политику, чтобы придать импульс экономическому росту. В таком случае китайские фондовые индексы смогут пробить июньские понижательные тренды, что будет благоприятно для всех развивающихся рынков.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит во вторник, протоколы ФРС будут опубликованы в среду. Если протоколы покажут, что ФРС активно обсуждает возможность снижения объема выкупа облигаций, это укрепит доллар и снизит цены на сырьевые ресурсы. Естественно, что в такой ситуации инвесторам лучше не торопиться с покупкой отечественных акций, считает Верников.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает, что тревожная статистика по заболеваемости COVID-19 приводит к возобновлению локдаунов в ряде стран, что создает угрозу для восстановления спроса на топливо.

Фьючерсы на Brent формируют третью подряд нисходящую "свечу". При такой картине высока вероятность очередного тестирования поддержки $67,5 за баррель, а при ее пробое покупатели могут перехватить инициативу в зоне $64,5-66 за баррель.

Инвестбанк Goldman Sachs скептически отнесся к призыву администрации США к ОПЕК+ увеличить добычу. По мнению специалистов банка, альянс не станет пересматривать планы в сторону роста производства на фоне стремительного распространения COVID-19. При этом отменять запланированное увеличение на 2 млн б/с до конца года нефтепроизводители также не будут. В целом, аналитики Goldman сохраняют оптимистичный взгляд на нефть, хотя краткосрочный прогноз по дефициту был пересмотрен с 2,3 млн б/с до 1 млн б/с.

Буровая активность в США постепенно восстанавливается, но ее темпы не позволяют ожидать, что добыча в США к концу года сможет ощутимо превзойти прогнозы, предполагающие около 11,4 млн б/с (оценка EIA). Специалисты аналитической компании Rystad Energy полагают, что скачка добычи в ответ на высокие цены на нефть WTI следует ждать не ранее середины 2022 года, поскольку сланцевые компании по-прежнему держат фокус на сокращение левериджа (финансового рычага) и свободный денежный поток для акционеров, отмечает эксперт.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,04-0,2%, индексы Dow Jones (+0,04%) и S&P 500 (+0,2%) показали самую длительную серию рекордов с 15 марта.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Давление на рынок Азии оказывает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе при недостаточно быстрой вакцинации. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, - Япония, Таиланд и Малайзия, близки к антирекордам Вьетнам и Филиппины.

Поддержку рынку Китая оказывают надежды, что Пекин примет меры для стимулирования экономики в условиях ослабления импульса к росту.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают снижение на опасениях за спрос, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,46 за баррель (-1,6% и -1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $67,19 за баррель (-1,8% и -0,9% в пятницу).

Последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-7,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,9% и -3,9% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,9%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,2%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,5% и +10% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,3%).

ГДР ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+2,7%, до 1173,6 рубля) обновили максимум с начала апреля 2016 года на фоне выхода отчета за второй квартал и новостей о дивидендах.

Чистая прибыль "Русагро" во II квартале выросла на 18%, до 11,07 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA составила 10,95 млрд рублей (на 59% больше). Ранее компания сообщала, что выручка во II квартале увеличилась на 39%, до 54,4 млрд рублей.

Совет директоров группы "Русагро" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере $119,733 млн, что соответствует 50% чистой прибыли за полугодие. С учетом того, что компания владеет 2 млн 135,313 своих GDR (пять расписок равны одной акции), которые не учитываются при расчете дивидендов, выплаты составят $4,45 на акцию или $0,89 на GDR, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 сентября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,81 млрд рублей (из них 1,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,34 млрд рублей на акции "Норникеля").