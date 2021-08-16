Возможно укрепление рубля в первой половине осени 2021г - "Иволга Капитал"

Возможно постепенное укрепление курса рубля к доллару в первой половине осени текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".

"Сохраняю оптимизм по рублю. С начала июля пара USD/RUB откатывается от отметки 75 руб./$1. В принципе стратегически считаю рубль если не выигрышной, то вполне надежной валютой. А на горизонте первой половины осени жду его постепенного укрепления", - отмечает генеральный директор инвесткомпании Андрей Хохрин.

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