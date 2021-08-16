Акции Роснефти - одни из фаворитов долгосрочных инвестиций в нефтяной сектор РФ - "Атон"

Акции "Роснефти" остаются одними из фаворитов долгосрочных инвестиций в российский нефтяной сектор, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Роснефть опубликовала сильные результаты за 2К21 (на 3-4% выше консенсуса), поддержанные благоприятной ценовой конъюнктурой и улучшением операционных показателей благодаря смягчению ограничений ОПЕК+ и росту добычи газа на проекте "Роспан". Исходя из результатов за 1П21 и коэффициента выплат в 50%, мы предполагаем, что "Роснефть" может предложить дивидендную доходность порядка 3,2% за 1П21 (18,02 руб. на акцию), - пишут эксперты инвесткомпании. - "Роснефть" остается одним из наших фаворитов с точки зрения долгосрочных инвестиций в российский нефтяной сектор, поскольку мы ожидаем, что рынок будет все больше учитывать проект "Восток Ойл".

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