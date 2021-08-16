Идея дня: фиксация прибыли по акциям Tyson - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит зафиксировать прибыль по акциям Tyson Foods и обратить внимание на бумаги Mosaic Co. и Bunge, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"На прошлой неделе мы обратили внимание на акции Tyson в ожидании отчетности компании. В итоге за неделю котировки акций выросли на 6%, и инвесторам следует зафиксировать прибыль по бумагам с учетом того, что рост цен на зерно увеличивает издержки компании. Обращаем внимание на Mosaic и Bunge, которые выигрывают от роста цен на сельхозпродукцию (фьючерсы на пшеницу выросли на 5% вместе с ценами на другие сельскохозяйственные культуры после снижения прогноза производства пшеницы Министерством сельского хозяйства США", - отмечают эксперты.

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