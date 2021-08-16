Фундаментальная привлекательность средних и длинных ОФЗ сохраняется - ПСБ

Фундаментальная привлекательность среднесрочных и длинных рублевых госбумаг сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки ОФЗ выросли по итогам пятницы, поддерживаемые глобальным рыночным оптимизмом - доходность 5-летних госбумаг снизилась на 4 б.п. - до 6,86% годовых, 10-летних - также на 4 б.п. - до 6,95% годовых. Вместе с тем, констатирует эксперт ПСБ, по итогам прошедшей недели кривая ОФЗ скорректировалась вверх на 2-6 б.п.

"Мы рассматриваем данный рост доходностей, как техническую коррекцию после сильного снижения по итогам июльского заседания. Фундаментально привлекательность среднесрочных и длинных ОФЗ сохраняется. В частности, ожидаем, что решительные действия ЦБ РФ по борьбе с инфляцией приведут к ее замедлению к концу года до 6,0% при том, что цикл повышения ключевой ставки уже близок к завершению (финальным аккордом может стать повышение ставки до 7% на ближайших заседаниях), - пишет Грицкевич. - Привлекательность ОФЗ также подтверждается возвращением спроса нерезидентов в бумаги. По данным ЦБ, в июле портфель нерезидентов в ОФЗ вырос на 170 млрд. руб., а их доля на рынке выросла на 0,9 п.п. - до 19,9%. Итоги последних аукционов также говорят о сохранении спроса иностранных инвесторов на рублевые госбумаги (на прошлой неделе совокупный спрос на 8- и 15-летний выпуски составил ~160 млрд. руб.). Рекомендуем продолжить накопление длинных ОФЗ, среднесрочно ждем продолжения снижения доходностей по мере затухания инфляционных процессов".

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