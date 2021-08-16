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16 августа 2021 года 10:19
Фундаментальная привлекательность средних и длинных ОФЗ сохраняется - ПСБ
Фундаментальная привлекательность среднесрочных и длинных рублевых госбумаг сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Котировки ОФЗ выросли по итогам пятницы, поддерживаемые глобальным рыночным оптимизмом - доходность 5-летних госбумаг снизилась на 4 б.п. - до 6,86% годовых, 10-летних - также на 4 б.п. - до 6,95% годовых. Вместе с тем, констатирует эксперт ПСБ, по итогам прошедшей недели кривая ОФЗ скорректировалась вверх на 2-6 б.п. "Мы рассматриваем данный рост доходностей, как техническую коррекцию после сильного снижения по итогам июльского заседания. Фундаментально привлекательность среднесрочных и длинных ОФЗ сохраняется. В частности, ожидаем, что решительные действия ЦБ РФ по борьбе с инфляцией приведут к ее замедлению к концу года до 6,0% при том, что цикл повышения ключевой ставки уже близок к завершению (финальным аккордом может стать повышение ставки до 7% на ближайших заседаниях), - пишет Грицкевич. - Привлекательность ОФЗ также подтверждается возвращением спроса нерезидентов в бумаги. По данным ЦБ, в июле портфель нерезидентов в ОФЗ вырос на 170 млрд. руб., а их доля на рынке выросла на 0,9 п.п. - до 19,9%. Итоги последних аукционов также говорят о сохранении спроса иностранных инвесторов на рублевые госбумаги (на прошлой неделе совокупный спрос на 8- и 15-летний выпуски составил ~160 млрд. руб.). Рекомендуем продолжить накопление длинных ОФЗ, среднесрочно ждем продолжения снижения доходностей по мере затухания инфляционных процессов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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