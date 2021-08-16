Рубль может вернуться к уровню 73,5 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару может вернуться к уровню 73,5 руб./$1 в понедельник на фоне усиления рисков замедления роста глобальной экономики, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Опубликованная в понедельник утром слабая макростатистика Китая будет негативно влиять на котировки нефти марки Brent в течение торговой сессии, и они, скорее всего, удержатся около $70,3 за баррель, полагают эксперты инвестбанка.

Банк России на прошлой неделе отметил признаки ослабления инфляции, а американские госбумаги подорожали - это оказало поддержку рублёвому госдолгу. В понедельник в условиях общего ухудшения настроений инвесторов эти же факторы будут сдерживать давление на рублёвые гособлигации, отмечают в Sber CIB.

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