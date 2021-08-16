Рынок акций РФ начнет торги понедельника, скорее всего, со снижения - "Алор Брокер"

Внешний фон не способствует возобновлению покупок акций на отечественном рынке акций в понедельник утром, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Перед открытием основных торгов на Мосбирже внешний фон сложился негативный. Нас ждет открытие с небольшим снижением. До намеченной на 27 августа конференции в Джексон-Хоуле не ждем никаких потрясений на рынке, а вот на этом мероприятии глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках начала сворачивания выкупа активов с рынка, и волатильность торгов резко вырастет", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

Эксперт инвесткомпании обращает внимание, что из-за падения нефти "хуже рынка" в понедельник будут торговаться акции нефтяных компаний. "Мы уже давно и неоднократно отмечали, что их долю в портфелях нужно сокращать на отскоках. Есть большая вероятность, что цена нефти потихоньку спустится в район $65 за баррель, после чего какое-то время будет торговаться в диапазоне $65-68. Спекулянтам можно поискать момент для открытия "шортов" по "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", - пишет аналитик.

"В целом же просадки пока можно использовать для наращивания спекулятивных "лонгов". Прежде всего это касается "Газпрома". В конце прошлой неделе компания отчиталась о рекордной в истории прибыли за первое полугодие. Этот факт пока был проигнорирован, цена бумаги снизилась, но фундаментальная сила акций и дорогой газ будут отыгрываться в дальнейшем. Не исключено, что в акции "Газпрома" "ломанутся" крупные иностранные инвесторы, как только заработает "Северный поток 2". В таком случае в них можно будет закрыться с хорошей прибылью", - указывает Антонов.

"Позитивно смотрим на Сбербанк и ВТБ, которые в конце прошлой недели скорректировались и сняли техническую перекупленность. С ВТБ, правда, стоит проявлять повышенную осторожность - бумага торгуется волатильно и часто мало предсказуемо. Также позитивно смотрим и на "АЛРОСА", которая скорректировалась по факту выхода сильной отчетности", - отмечает эксперт "Алор Брокер".

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