Возможно небольшое ослабление рубля на торгах в понедельник - ПСБ

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мировые фондовые рынки открылись в понедельник под определенным давлением. Нефть марки Brent торгуется около $69,7 за баррель. Данные аспекты могут незначительно ослабить рубль в понедельник. Мы не ожидаем сильной волатильности на рынках валют, возможно некоторое удешевление рубля в силу коррекции рынка, однако значимых изменений ждать не придется", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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