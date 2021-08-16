Открытие рынка акций РФ в понедельник пройдет, вероятно, в небольшом минусе - "Универ Капитал"

Открытие российского рынка акций в понедельник пройдет, вероятно, в небольшом минусе, сообщается в комментарии "Универ Капитала".

"Ждем в понедельник слабо негативного открытия нашего рынка акций - цены на нефть и индекс развивающихся рынков от MSCI находятся в понижательном канале. Вышедшие утром в КНР данные по розничным продажам и промышленному производству показали резкое замедление экономического роста. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит во вторник, протоколы ФРС будут опубликованы в среду. Если протоколы покажут, что ФРС активно обсуждает возможность снижения объема выкупа облигаций, это укрепит доллар и снизит цены на сырьевые ресурсы. Естественно, что в такой ситуации инвесторам лучше не торопиться с покупкой отечественных акций", - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников.

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