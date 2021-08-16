Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 16 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продемонстрировали самую длительную серию рекордов с 15 марта. Поддержку рынку оказали оптимистичные настроения трейдеров в связи с сильными квартальными результатами американских компаний. Между тем индекс Nasdaq Composite по итогам недели снизился почти на 1%. Инвесторы в пятницу оценивали очередную порцию статистических данных и отчетов компаний. Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на отметке в 81,2 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник, исключением является китайский индикатор. Давление на рынок оказывает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе при недостаточно быстрой вакцинации. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, - Япония, Таиланд и Малайзия. На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,63%. При этом гонконгский Hang Seng теряет в ходе торгов 0,8%, австралийский S&P ASX 200 - 0,36%. Торги в Южной Корее в понедельник не проводятся из-за праздника.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне. Увеличение надежд на то, что Пекин примет меры для стимулирования экономики в условиях ослабления импульса к росту, поддерживают фондовый рынок КНР в понедельник. Значение индекса Shanghai Composite увеличилось в ходе торгов на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в связи с сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике. Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровням в таких странах, как Таиланд, Вьетнам и Филиппины. При этом, последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $69,45 за баррель, что на 1,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1% - до $70,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $67,31 за баррель, что на 1,65% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 0,9% - до $68,44 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил почти 8 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,216 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 724,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,4%), "Почта России-001Р-10" (+0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,32%), "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,14%) и "Магнит БО-002P-03" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" 25 августа планирует провести сбор заявок на облигации на 5 млрд рублей серии БО-П04 со сроком обращения 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11 купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости. Предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг". В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года. ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых. В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 9,4 млрд рублей.