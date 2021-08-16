Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на важное политическое событие текущей недели: в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве для обсуждения широкого спектра тем. Также эксперты инвестбанка отмечают продолжающийся сезон отчётности российских компаний. Внимание инвесторов будет приковано и к публикации протокола последнего заседания ФРС США.

16 августа:

- Результаты HeadHunter и "РусАгро" за второй квартал 2021 года;

- Раскрытие информации по вложениям фондов в ценные бумаги США за второй квартал 2021 года;

- Промышленный индекс деловой активности за август в США.

17 августа:

- Результаты "М.Видео" и Ozon за второй квартал 2021 года;

- Дискуссия с участием главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- ВВП еврозоны за второй квартал 2021 года;

- Розничные продажи и промышленное производство за июль в США.

18 августа:

- Публикация протокола последнего заседания ФРС США;

- Индекс цен производителей за июль в России;

- Инфляция за июль в еврозоне;

- Закладки новых домов и разрешения на строительство за июль в США.

19 августа:

- Результаты "МТС", "Магнита", "Газпром нефти", Qiwi и "Черкизово" за второй квартал 2021 года;

- Индекс опережающих индикаторов за июль в США.

20 августа:

- Результаты "Московской биржи" за второй квартал 2021 года;

- Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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