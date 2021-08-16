Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 72,7-74 руб./$1 - BCS Express

Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 72,7-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Пара USD/RUB завершила прошлую неделю снижением к 73,2 руб./$1. Какой-то выраженной среднесрочной тенденции не наблюдается. Учитывая внешние факторы, в понедельник утром допускаем умеренный подъем курса. Но в целом пока остается актуальным локальный коридор консолидации с границами 72,7-74 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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