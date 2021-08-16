Утренние прогнозы: открытие пройдет в минусе

Аналитики прогозируют негативный старт торгов на российском фондовом рынке в понедельник из-за пессимистичных настроений за рубежом.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в понедельник снижением на 0,75%".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник на отрицательной территории из-за сложившегося к утру негативного внешнего фона".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, судя по всему, выйдут в минус, присоединившись к пессимистичным настроениям за рубежом. Неделя начнется под знаком опасений дальнейшего замедления роста китайской экономики, что неблагоприятно в том числе для цен на нефть. В ближайшие дни на рынках продолжат оценивать вероятность сворачивания стимулирующих мер в США, которая прояснится во время выступления главы ФРС и публикации протоколов заседания регулятора. У рекордных пиков в период пониженной летней активности чувствительность фондовых индикаторов к возможным негативным сигналам может быть повышенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3820-3920 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный в понедельник, поэтому ждём падения российского рынка акций в начале дня в пределах 0,5-1%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Перед открытием основных торгов на Мосбирже внешний фон сложился негативный. Нас ждет открытие с небольшим снижением".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Ждем в понедельник слабо негативного открытия нашего рынка акций – цены на нефть и индекс развивающихся рынков от MSCI находятся в понижательном канале. Вышедшие утром в КНР данные по розничным продажам и промышленному производству показали резкое замедление экономического роста. ".

Промсвязьбанк (Егор Жильников): "Полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи может остаться под давлением негативных настроений, но в отсутствие развития коррекционных настроений на глобальных рынках он способен удержаться около отметки 3850 пунктов".