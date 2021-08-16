Котировки нефти могут опуститься к $68/барр. в начале текущей недели - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут опуститься к уровню в $68 за баррель в начале текущей недели, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть начали торги понедельника со снижения более чем на 1% на фоне слабых статданных по Китаю. Так, промпроизводство и розничные продажи за июль резко замедлились и оказались слабее ожиданий. Новые ограничения из-за коронавируса сказались на бизнес-процессах, подтверждая опасения, что восстановление экономики КНР под угрозой. Это становится дополнительным триггером для снижения цен на нефть (особенно после неутешительного прогноза МЭА, опубликованного на прошедшей неделе), на наш взгляд. Мы полагаем, что в начале текущей недели котировки нефти марки Brent могут опуститься к $68 за баррель", - указывает аналитик ПСБ.

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