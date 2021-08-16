Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник на отрицательной территории из-за сложившегося к утру негативного внешнего фона, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи с открытия торгов понедельника сложно рассчитывать на уверенный подъем из-за слабого фона, но в целом пока по-прежнему остается актуальным восходящий тренд, в рамках которого следующие ориентиры наверху находятся в районе 4000 пунктов. О сломе растущей тенденции можно будет говорить при закреплении индекса под 3750 пунктами. Такой расклад означал бы слом восходящего канала и начало более глубокой коррекции с потенциалом до 3600-3620 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Карпунин также обращает внимание, что в понедельник HeadHunter опубликует финансовые результаты за II квартал 2021 года, а "РусАгро" опубликует отчет по МСФО за II квартал 2021 года и объявит рекомендацию по дивидендам.

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