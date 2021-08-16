Dow и S&P 500 продемонстрировали самую долгую серию рекордов с марта

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом. Фондовые индексы АТР в основном снижаются в понедельник. Цены на нефть снижаются в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, при этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продемонстрировали самую длительную серию рекордов с 15 марта.

Поддержку рынку оказали оптимистичные настроения трейдеров в связи с сильными квартальными результатами американских компаний, пишет MarketWatch.

Между тем индекс Nasdaq Composite по итогам недели снизился почти на 1%.

Инвесторы в пятницу оценивали очередную порцию статистических данных и отчетов компаний.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на отметке в 81,2 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Airbnb Inc. подешевели на 1,1%, хотя американский сервис бронирования жилья во втором квартале 2021 года увеличил выручку примерно в четыре раза на фоне оживления местной туристической активности.

Цена бумаг DoorDash Inc. увеличилась на 3,5%. Сервис доставки еды зафиксировал рекордную выручку во втором квартале 2021 года, несмотря на возобновление приема посетителей ресторанами.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 1%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в третьем квартале 2021 финансового года вернулась к чистой прибыли и увеличила выручку, достигнув лучших квартальных результатов с начала пандемии коронавируса.

Акции Virgin Galactic Holdings Inc. снизились на 2,2%. Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал акции принадлежащей ему аэрокосмической компании на сумму $300 млн.

Бумаги Honest Company Inc. рухнули на 28,3%. Компания, основателем которой является известная актриса Джессика Альба, увеличила чистый убыток во втором квартале 2021 года более чем в 50 раз на фоне роста операционных расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 15,53 пункта (0,04%) и составил 35515,38 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 7,17 пункта (0,16%), поднявшись до 4468,00 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,64 пункта (0,04%) и составил 14822,90 пункта.

За неделю Dow вырос на 0,9%, S&P 500 - на 0,7%, тогда как Nasdaq Composite снизился на 0,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник, исключением является китайский индикатор.

Давление на рынок оказывает продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе при недостаточно быстрой вакцинации. Среди стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, - Япония, Таиланд и Малайзия.

"Коллективного иммунитета по-прежнему нет, и государства вынуждены периодически вводить локдауны, чтобы ограничить рост заболеваемости", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Венкатесвара Лаванья.

"Азия остается эпицентром COVID-19 при сохранении высокой заболеваемости на Филиппинах, а также во Вьетнаме и Таиланде", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Увеличение надежд на то, что Пекин примет меры для стимулирования экономики в условиях ослабления импульса к росту, поддерживают фондовый рынок КНР в понедельник. Значение индекса Shanghai Composite увеличилось в ходе торгов на 0,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, австралийский S&P ASX 200 - на 0,36%. Торги в Южной Корее в понедельник не проводятся из-за праздника.

Акции японской Fast Retailing теряют в цене 3,1%, Toyota - 1,5%, Sony - 2,3%.

Стоимость бумаг Commonwealth Bank of Australia опустилась на 1,4%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией в Афганистане, который почти полностью перешел под контроль боевиков движения "Талибан". В воскресенье талибы вошли в столицу страны Кабул.

Хотя события в Афганистане могут казаться отдаленными, они оказывают влияние на все рынки, включая азиатские, отмечают эксперты Rabobank.

"Геополитический кошмар, возможно, только начинается", - говорится в обзоре банка.

Цены на нефть снижаются в понедельник в связи с сигналами, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" начало негативно сказываться на китайской экономике.

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

При этом, последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $69,82 за баррель, что на $0,77 (1,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,72 (1%) - до $70,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,68 за баррель, что на $0,76 (1,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,65 (0,9%) - до $68,44 за баррель.

Статданные из Китая указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

"Опасения, связанные с распространением "дельты", давят на нефтяной рынок", - говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари, отмечая, что этот фактор, в частности, ограничивает туристическую активность в западных странах.

"Высокая волатильность нефтяного рынка сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим резкого сокращения заболеваемости COVID-19 в США и Китае", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.