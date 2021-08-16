Рубль на старте торгов в понедельник незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 16 августа. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,18 - 73,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2275 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,29 руб./EUR1 (-9 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,09 коп. к уровню закрытия 13 августа, до 79,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,46 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,05 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 16 августа обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает неопределенная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе не нефтяных площадках. При этом разнонаправленная динамика доллара и евро в первые минуты торгов обусловлена их динамикой на Forex.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,89 за баррель, что на 0,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,74 за баррель, что на 1,02% ниже уровня на закрытие рынка 13 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,86%, китайский CSI300 прибавляет 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом. Поддержку рынку оказали оптимистичные настроения трейдеров в связи с сильными квартальными результатами американских компаний.

Инвесторы в пятницу оценивали очередную порцию статистических данных и отчетов компаний. Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на отметке в 81,2 пункта.