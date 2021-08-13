.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю закрыл ростом
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартал вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Правительство внесло в Госдуму проект закона, изменяющий правила выезда из страны должников. Инициатива, размещенная в базе законодательной деятельности палаты парламента, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан,...
 
Внутренний рынок РФ обеспечен топливом в полном объеме
В России производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит Минэнерго, министерство совместно с ФАС России продолжает...
 
Россияне смогут удалять данные платежных карт со сторонних сайтов
Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Как сообщили "Известиям" в платежной системе, держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных...
 
13 августа 2021 года 19:36

Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю закрыл ростом

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции вместе с нефтью (Brent опустилась ниже $71), в то время как внешние фондовые площадки в конце недели были подогреты слабой статистикой из США (упал индекс доверия потребителей в августе), отдаляющей начало ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи просел в район 3870 пунктов, при этом подешевели акции "Роснефти" и "АЛРОСА" по факту вышедших отчетов за второй квартал.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3873 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1666,44 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар подешевел до 73,21 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%, доллар подешевел на 0,28 рубля.

В США индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), "АЛРОСА" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд руб. (прогноз - 225 млрд руб.) против 43 млрд руб. годом ранее; EBITDA поднялась до 571 млрд руб. (прогноз - 553 млрд руб.) против 170 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

EBITDA "АЛРОСА" во II квартале составила 46 млрд рублей, что оказалось выше консенсус-прогноза. Компания снизила оценку CAPEX (капитальных расходов) на 2021 год до 21 млрд рублей с 25 млрд рублей, также "АЛРОСА" видит потенциал роста сверх прогноза по добыче на 2021 год на 5%.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,03%) в первом полугодии по РСБУ выросла до 718,311 млрд рублей, что является максимумом за всю историю акционерного общества. За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,869 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций скорректировался после четырех дней роста, попытка индекса МосБиржи выйти выше 3900 пунктов пока не удалась. Более того, на часовом графике даже сформировалась фигура "двойной вершины", что предполагает чуть более акцентированное снижение. Между тем, внешний фон остается достаточно позитивным, но российский рынок во многом живет своей жизнью.

По данным EPFR, на неделе до 11 августа чистый отток из фондов, ориентированных на российские акции, составил $60 млн (это уже девятая подряд неделя оттока). С начала года чистый отток составляет $520 млн, однако индекс МосБиржи с начала года вырос более чем на 17%. То есть в фиксации прибыли в конце недели нет ничего эпохального, кроме технического момента.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Башнефть" (MOEX: BANE) (+3% и +6,3% "префы") выросла после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за первое полугодие в размере 27,6 млрд руб. против убытка годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23%, до 357 млрд рублей. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что финансовые результаты компании формируют хорошую базу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года.

Нефть Brent завершает неделю ниже сопротивления $72,2 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что ухудшает краткосрочные перспективы. С другой стороны, котировки удерживает среднесрочная поддержка $70,8 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что дает "быкам" некоторую базу для возобновления покупок.

В США S&P 500 и Dow Jones в очередной раз обновили рекордные максимумы, несмотря на данные о падении индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Рынок в целом, несмотря на вирусную и инфляционную неопределенность, продолжает получать поддержку от благоприятных денежно-кредитных и налогово-бюджетных условий, но стоит учесть, что индекс S&P 500 находится в зоне среднесрочной перекупленности. На следующей неделе повышенное внимание стоит обратить на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацию протоколов заседания регулятора.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу отступили от сопротивлений 3900 и 1670 пунктов. Развитие нисходящей коррекции может увести рынок к 3790 и 1625 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом, однако, технических препятствий для обновления пиков текущего года (3915 и 1695 пунктов) также не наблюдается. Следующая неделя начнется с публикации блока ключевой макроэкономической статистики по Китаю в июле: ожидается небольшое замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж страны. В целом риски для покупателей в ближайшие дни по-прежнему исходят от сигналов о перспективе более быстрого ужесточения политики ФРС, нежели ожидалось, а также негативных новостей из Китая касательно вируса и экономики, а также общих регулятивных мер национальных властей. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3835-3920 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и Штаты (индексы S&P 500 и Dow прибавляют по 0,1%).

На нефтяном рынке цены в пятницу просели на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,87 за баррель (-0,6% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,75 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-14,2%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-3,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,1%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7% и -3,2% "префы").

Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-0,7%) в январе-июне 2021 года сократился на 6,9% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 58,430 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+30,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+27,6%), бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+6,6%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,8%).

ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+0,9%) в январе-июне 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3 млрд 759,8 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе-июне 2020 года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,6% - до 32 млрд 793,6 млн рублей.

"Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,4%) направила требование о принудительном выкупе оставшейся доли акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+1,5%, до 313,5 рубля) по цене 318,26 руб. за бумагу, следует из сообщения ЧТПЗ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,54 млрд рублей (из них 6,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 5,87 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 4,55 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 августа 2021 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи приблизился к 3900п
Рынок акций РФ во вторую неделю августа продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях сохранения стимулирующих мер Федрезерва в условиях стабилизации потребительской инфляции. Индекс Мосбиржи приблизился к рубежу 3900 пунктов, при этом сдерживающим фактором выступала волатильность нефти из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта", а также сокращение интереса нерезидентов к российским акциям.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 19:30
Рубль вечером ускорил укрепление к доллару и растерял рост к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 13 августа. Доллар усилил темпы снижения, евро отыграл почти все потери на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая падение американской валюты на глобальном рынке после выхода неблагоприятной статистики.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:53
"РусАгро" - бенефициар тренда на повышение продовольственной инфляции - "Финам"
Компания "РусАгро" стала одним из бенефициаров тренда на повышение продовольственной инфляции, говорится в комментарии "Финама". "Один из крупнейших производителей сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции в России, компания "РусАгро", отчитывается о результатах за 2К21 16 августа. Ранее...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на опасениях скорого сворачивания монетарных стимулов в США
Москва. 13 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне возросших опасений возможного скорого сворачивания монетарных стимулов в США; исключение составили лишь выпуски с погашением в 2029, 2042 и 2043 годах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг практически не изменились за пять дней, а для "исключительных" выпусков немного сузились.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 51,8 руб
"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 51,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт "Финама" Сергей Кауфман указывает, что с момента рекомендации от 14 мая привилегированные акции...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:06
ПСБ рекомендует покупать акции АЛРОСА
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА", справедливая стоимость бумаг находится на уровне 148 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "АЛРОСА" представила ожидаемо сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Компания смогла увеличить выручку и...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 17:45
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой 735,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 31,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчётность "Роснефти" за второй квартал 2021 года по...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 17:22
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Disney до $220 на горизонте года
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Walt Disney Co. на горизонте года с $210 до $220 за штуку на основании сильных отчетных результатов, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Результаты гиганта развлекательной индустрии Walt Disney Co. за второй квартал текущего...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:56
Акции НЛМК, Северстали и ММК остаются привлекательными для инвестиций - "Финам"
Акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" по-прежнему представляют интерес для инвесторов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам". "По нашему мнению, имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:32
"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 17363 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в среднесрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Полюс" - компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, благодаря...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:09
ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 645 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 645 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти" за 2К21 о МСФО, отмечая, что снижение производственных...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:53
Рубль днем немного подрастает к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ
Москва. 13 августа. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая небольшое снижение по итогам предыдущего дня.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:41
Акции М.Видео, Qiwi и Белуги будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "М.Видео", Qiwi и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "М.Видео" перенесла публикацию финансового отчета с 13 августа на 18 августа. Операционные результаты были сильными, показатель GMV вырос на...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:20
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "АЛРОСА представила сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года, но после распродажи запасов...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Darden Restaurants с целью $170
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Darden Restaurants с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $132, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Darden Restaurants Inc.- одна из...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.