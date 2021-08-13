Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю закрыл ростом

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции вместе с нефтью (Brent опустилась ниже $71), в то время как внешние фондовые площадки в конце недели были подогреты слабой статистикой из США (упал индекс доверия потребителей в августе), отдаляющей начало ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи просел в район 3870 пунктов, при этом подешевели акции "Роснефти" и "АЛРОСА" по факту вышедших отчетов за второй квартал.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3873 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1666,44 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар подешевел до 73,21 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%, доллар подешевел на 0,28 рубля.

В США индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта.

Подешевели в пятницу расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), "АЛРОСА" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд руб. (прогноз - 225 млрд руб.) против 43 млрд руб. годом ранее; EBITDA поднялась до 571 млрд руб. (прогноз - 553 млрд руб.) против 170 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

EBITDA "АЛРОСА" во II квартале составила 46 млрд рублей, что оказалось выше консенсус-прогноза. Компания снизила оценку CAPEX (капитальных расходов) на 2021 год до 21 млрд рублей с 25 млрд рублей, также "АЛРОСА" видит потенциал роста сверх прогноза по добыче на 2021 год на 5%.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,03%) в первом полугодии по РСБУ выросла до 718,311 млрд рублей, что является максимумом за всю историю акционерного общества. За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,869 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций скорректировался после четырех дней роста, попытка индекса МосБиржи выйти выше 3900 пунктов пока не удалась. Более того, на часовом графике даже сформировалась фигура "двойной вершины", что предполагает чуть более акцентированное снижение. Между тем, внешний фон остается достаточно позитивным, но российский рынок во многом живет своей жизнью.

По данным EPFR, на неделе до 11 августа чистый отток из фондов, ориентированных на российские акции, составил $60 млн (это уже девятая подряд неделя оттока). С начала года чистый отток составляет $520 млн, однако индекс МосБиржи с начала года вырос более чем на 17%. То есть в фиксации прибыли в конце недели нет ничего эпохального, кроме технического момента.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Башнефть" (MOEX: BANE) (+3% и +6,3% "префы") выросла после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за первое полугодие в размере 27,6 млрд руб. против убытка годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23%, до 357 млрд рублей. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что финансовые результаты компании формируют хорошую базу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года.

Нефть Brent завершает неделю ниже сопротивления $72,2 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что ухудшает краткосрочные перспективы. С другой стороны, котировки удерживает среднесрочная поддержка $70,8 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что дает "быкам" некоторую базу для возобновления покупок.

В США S&P 500 и Dow Jones в очередной раз обновили рекордные максимумы, несмотря на данные о падении индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Рынок в целом, несмотря на вирусную и инфляционную неопределенность, продолжает получать поддержку от благоприятных денежно-кредитных и налогово-бюджетных условий, но стоит учесть, что индекс S&P 500 находится в зоне среднесрочной перекупленности. На следующей неделе повышенное внимание стоит обратить на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацию протоколов заседания регулятора.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу отступили от сопротивлений 3900 и 1670 пунктов. Развитие нисходящей коррекции может увести рынок к 3790 и 1625 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом, однако, технических препятствий для обновления пиков текущего года (3915 и 1695 пунктов) также не наблюдается. Следующая неделя начнется с публикации блока ключевой макроэкономической статистики по Китаю в июле: ожидается небольшое замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж страны. В целом риски для покупателей в ближайшие дни по-прежнему исходят от сигналов о перспективе более быстрого ужесточения политики ФРС, нежели ожидалось, а также негативных новостей из Китая касательно вируса и экономики, а также общих регулятивных мер национальных властей. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3835-3920 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и Штаты (индексы S&P 500 и Dow прибавляют по 0,1%).

На нефтяном рынке цены в пятницу просели на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,87 за баррель (-0,6% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,75 за баррель (-0,5% и -0,2% накануне).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-14,2%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-3,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,1%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,7% и -3,2% "префы").

Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-0,7%) в январе-июне 2021 года сократился на 6,9% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 58,430 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+30,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+27,6%), бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+6,6%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,8%).

ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+0,9%) в январе-июне 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3 млрд 759,8 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе-июне 2020 года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,6% - до 32 млрд 793,6 млн рублей.

"Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,4%) направила требование о принудительном выкупе оставшейся доли акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+1,5%, до 313,5 рубля) по цене 318,26 руб. за бумагу, следует из сообщения ЧТПЗ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,54 млрд рублей (из них 6,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 5,87 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 4,55 млрд рублей на акции "Магнита").