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13 августа 2021 года 19:35

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи приблизился к 3900п

Рынок акций РФ во вторую неделю августа продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях сохранения стимулирующих мер Федрезерва в условиях стабилизации потребительской инфляции. Индекс Мосбиржи приблизился к рубежу 3900 пунктов, при этом сдерживающим фактором выступала волатильность нефти из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта", а также сокращение интереса нерезидентов к российским акциям.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 5 по 11 августа составил $10 млн против $10 млн притока ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $60 млн против $10 млн на прошлой неделе (девять недель оттоков).

В период с 9 по 13 августа индекс МосБиржи вырос на 1,8% и составил 3873,0 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1666,44 пункта на фоне снижения доллара до 73,21 руб./$1 (-0,28 рубля) и подросшей октябрьской нефти Brent до $70,9 за баррель (+0,5%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста, несмотря на упавшую нефть, индекс МосБиржи превысил 3835 пунктов. в лидерах роста выступили бумаги банков и "Газпрома" (+1,4%), снизились бумаги металлургов на фоне новостей о повышении НДПИ для сектора в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей индексации ставки НДПИ для металлургов с 2022 года. В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Для бумаг "НЛМК" (-1%) негативом стали новости, что на комбинате сдетонировал кислородно-распределительный пункт, впоследствии пожар был локализован. Нефть Brent просела в район $69 за баррель из-за опасений по поводу спроса. Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз роста китайской экономики до 2,3% в III квартале с прежних 5,8% из-за распространения Delta-штамма коронавируса.

Во вторник индекс МосБиржи превысил 3860 пунктов на фоне внешних позитивных сигналов, лидерами роста выступили бумаги нефтяников и металлургов. Нефть Brent отскочила в район $70,8 за баррель после отката днем ранее из-за беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+12%) на новостях о планах компании выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года (совет директоров рассмотрит вопрос 17 августа), а также выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 6,27 рубля на акцию (общие годовые выплаты составят 17,19 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 10,92 рубля на акцию).

В среду рост рынка акций РФ продолжился, подъем был подогрет статистикой по инфляции в США за июль, не давшей однозначного сигнала на возможное скорое ужесточение монетарной политики Федрезерва; также сократила часть дневных потерь нефть, несмотря на умеренно негативную статистику Минэнерго США (Brent удержалась у $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3877 пунктов.

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности. Тем временем, базовый индекс потребительских цен (Core СPI) в США в июле вырос всего на 0,3% к июню при прогнозах роста на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%, что совпало с ожиданиями.

Подросли акции "Юнипро" (+2,8%, до 2,841 рубля) на фоне выхода отчета за полугодие по МСФО (чистая прибыль выросла на 23%, до 8,5 млрд руб.) и новостей о дивидендах (выплаты во II полугодии 2021 года могут составить 12 млрд руб.).

В четверг рынок акций РФ продолжил рост, хотя оптимизм покупателей был омрачен просевшей нефтью (Brent просела к $71,3 за баррель) и статистикой из США об ускорении производственной инфляции в июле; индекс МосБиржи приблизился, но не смог достичь рубежа 3900 пунктов.

Нефть получила неприятные новости от МЭА о снижении ожиданий роста потребления до конца 2021 года из-за коронавируса, хотя в ОПЕК сохранили свои прогнозы. В США индекс цен производителей PPI в июле вырос на 1% к июню и на 7,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 7,2% соответственно. Также превысил ожидания рост индекса Core PPI.

Лидерами роста выступили расписки Ozon (+4%) на новостях об увеличении с 31 августа в индексе MSCI Russia оценки FIF (оценка free float) компании c 0,2 до 0,25. Подорожали расписки ритейлера Fix Price (+3,9%) на фоне отчета за полугодие (прибыль увеличилась на 8,6%, до 9,8 млрд рублей) и новостях о промежуточных дивидендах (за первое полугодие будет выплачено 11,5 рубля на акцию).

В конце недели рынок акций РФ забуксовал в росте, индекс МосБиржи консолидировался вблизи 3870 пунктов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и стагнации нефти Brent у $71 за баррель.

Снизились акции "Роснефти" (-1,3%) и "АЛРОСА" (-1,9%) по факту выхода отчетов за второй квартал. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд руб. (прогноз - 225 млрд руб.) против 43 млрд руб. годом ранее. EBITDA "АЛРОСА" во II квартале составила 46 млрд рублей, что оказалось также выше консенсус-прогноза (44,23 млрд рублей).

В США индекс доверия Мичиганского университета в августе упал до 70,2 пункта (минимум с конца 2011 года), тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта. Слабая статистика подогрела индексы акций в США, поскольку отдаляет начало ужесточения монетарной политики Федрезерва.

В период с 9 по 13 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Белуга групп" (+26%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8%), "префы" "Мечела" (+6%); хуже рынка оказались акции Petropavlovsk (-7%), OR Group (-2%), "Россети Волга" (-2%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой из США, а также выступлением главы Федрезерва Пауэлла. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3800-3920 пунктов, для индекса РТС - 1600-1720 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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