Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на опасениях скорого сворачивания монетарных стимулов в США

Москва. 13 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне возросших опасений возможного скорого сворачивания монетарных стимулов в США; исключение составили лишь выпуски с погашением в 2029, 2042 и 2043 годах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг практически не изменились за пять дней, а для "исключительных" выпусков немного сузились.

Цены отечественных евробондов продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом US Treasuries немного снизились в цене, продолжая отыгрывать опубликованные еще 6 августа ежемесячные данные по рынку труда. Данные о занятости в американской экономике оказались лучше ожиданий аналитиков и соответственно вызвали рост опасений относительно возможного скорого сворачивания стимулирующих мер со стороны Федрезерва.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%. Масштабная вакцинация против COVID-19 позволила Соединенным Штатам снять многие карантинные ограничения, что привело к быстрому росту экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Значительное увеличение числа рабочих мест отмечено в сфере развлечений и в гостиничном секторе, а также в сферах образования и профессиональных услуг.

Во вторник российские еврооблигации продемонстрировали небольшой ценовой рост, в результате которого доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 2 базисных пункта, до 2,3% годовых, а процентные ставки самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году опустились почти на 1 базисный пункт, до 3,54% годовых. При этом отечественные бумаги чувствовали себя лучше, чем евробонды большинства emerging markets, благодаря растущим ценам на нефть, а также профицитному исполнению бюджета РФ, что в целом формирует позитивный взгляд участников рынка на еврооблигации России.

Процентные ставки десятилетних еврооблигаций Бразилии, Мексики, Индонезии, Филиппин, Перу выросли 10 августа на 2-4 базисных пункта. Доходность десятилетних US Treasuries также подросла на 2 базисных пункта, что в целом отражало усилившиеся ожидания более раннего сокращения монетарных стимулов ФРС США. Кроме того, давление на долговые бумаги развивающихся стран оказывал рост заболеваемости коронавирусом, что провоцирует ожидания более медленного экономического роста в этом году, чем ожидалось ранее.

Тенденция к ценовому снижению в секторе российских суверенных еврооблигаций сформировалась в середине недели на фоне общемирового охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. Рост базовых процентных ставок в очередной раз привел к повышению доходности суверенных облигаций развивающихся стран, поскольку инвесторы пытаются сохранить сложившиеся кредитные спреды. В среду были опубликованы данные по потребительской инфляции в США за июль, рост индекса Core CPI к предыдущему месяцу оказался чуть ниже ожиданий аналитиков, что несколько снизило давление продавцов в секторе американских казначейских облигаций.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%. Высокие темпы роста потребительских цен обусловлены, в частности, эффектом "низкой базы" кризисного 2020 года, а также возобновлением экономической активности в США. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,3% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение соответственно на 0,4% и 4,3%.

Однако в четверг активность продавцов снизилась, и котировки российских еврооблигаций продемонстрировали уже смешанную динамику. Цены базовых активов также не имели какой-либо ярко выраженной динамики. При этом опубликованная в США статистика по ценам производителей за июль не добавила оптимизма инвесторам, поскольку указала на сохраняющиеся проинфляционные риски.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 1% относительно июня и на 6,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,5% и на 5,6% соответственно.

В последний день недели котировки "длинных" выпусков евробондов РФ смогли немного скорректироваться вверх, в то время как ценовые изменения остальных бумаг были незначительными.

Еврооблигации России с погашением в 2047 году снизились в цене за пять дней на 0,16% - до 128,51% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 3,555% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,03%, подешевев до 112,45% от номинала (доходность не изменилась за неделю и 13 августа составила 1,985% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,18%, до 114,02% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 1,68% годовых), самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене 0,08%, подешевев до 108,68% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился и составил 50,5 базисного пункта).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,08% и составила 114,97% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился, составив 145 базисных пунктов).

Вместе с тем еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,47% - до 137,25% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 3,45% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,45%, до 132,11% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 пункта и составил 198 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать высокие цены на нефть.