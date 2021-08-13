"РусАгро" - бенефициар тренда на повышение продовольственной инфляции - "Финам"

Компания "РусАгро" стала одним из бенефициаров тренда на повышение продовольственной инфляции, говорится в комментарии "Финама".

"Один из крупнейших производителей сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции в России, компания "РусАгро", отчитывается о результатах за 2К21 16 августа. Ранее компания уже отчиталась об операционных результатах за 2 квартал текущего года. Выручка выросла на 45% г/г и достигла отметки 57,26 млрд рублей. Отличные результаты показал ключевой для компании масложировой сегмент - рост на 73% г/г (14,29 млрд рублей). Помимо подтверждения похожих цифр, в понедельник мы ожидаем увидеть рост чистой прибыли около 33% до уровня 6,77 млрд рублей", - пишет аналитик инвесткомпании Артемий Шамшуков.

Эксперт полагает, что "РусАгро" стал одним из бенефициаров тренда на повышение продовольственной инфляции: "Несмотря на некоторое замедление роста цен на продовольствие, связанное помимо прочего с появлением нового урожая, рост продовольственной инфляции г/г все еще внушителен. Главным драйвером роста для компании будут оставаться высокие цены на продовольствие".

"Стоит помнить о продолжении статуса-кво в отношении мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Несмотря на обеспокоенность главным образом в США касательно растущей инфляции, Джером Пауэлл пока не собирается ужесточать ДКП. В этой связи возможно сдерживание снижения цен на продовольствие в дальнейшем, особенно в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Более того, согласно заявлениям представителей FAO, рост цен на продовольствие во всем мире будет расти и в 2022г. В этом контексте акции "РусАгро" все еще сохраняют привлекательность", - отмечает Шамшуков.

Согласно рекомендации от мая 2021г, целевая цена "Финама" для бумаг "РусАгро" - 1159 рублей за акцию. Оставшийся апсайд от текущих уровней - 2,66% на горизонте следующих 9 месяцев, указывает эксперт инвесткомпании.

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