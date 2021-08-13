"Финам" рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 51,8 руб

"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 51,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман указывает, что с момента рекомендации от 14 мая привилегированные акции "Сургутнефтегаза" снизились на 16%. "Практически всё снижение обусловлено дивидендным гэпом - без его учёта акции упали на 3%. Напомним, что в результате ослабления рубля в 2020г "Сургутнефтегаз" получил значительную прибыль от переоценки денежной кубышки, что и привело к выплате дивидендов в размере 6,72 руб. на акцию. Также негативно на акциях сказался относительно сильный рубль - котировки USD/RUB последние месяцы стабильно держатся ниже отметки 75 руб.", - отмечает аналитик.

Кауфман полагает, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" интересны в первую очередь для долгосрочных инвесторов. Согласно дивидендной политике компании, дивиденд на "преф" рассчитывается, как 10% чистой прибыли по РСБУ, делённой на 25% акций уставного капитала. На взгляд стратега, практика показывает, что благодаря валютной "кубышке" объёмом $52 млрд такая политика в периоды ослабления рубля приводит к аномально высоким дивидендам, что позволяет акциям обгонять индекс по уровню полной доходности. При этом у акционеров "Сургутнефтегаза", по мнению аналитика, есть крайне маленькая, но не нулевая надежда на эффективное использование хранящихся в банке денежных средств компании, что привело бы к кратному росту акций.

"Однако краткосрочный перформанс привилегированных акций "Сургутнефтегаза" обычно зависит от дивидендных перспектив за ближайший год, - подчеркивает эксперт "Финама". - При текущем курсе доллара дивиденд по итогам года может составить около 3,5 руб. на привилегированную акцию, что соответствует 9,3% дивидендной доходности - неплохое для сектора, но не выдающееся значение. При этом ослабление курса национальной валюты на каждый рубль увеличивает потенциальный дивиденд примерно на 0,5 руб. на акцию, но верно и обратное - дивиденды будут меньше при укреплении рубля. Наша текущая рекомендация по префам "Сургутнефтегаза" - покупать с целевой ценой 51,8 руб., что соответствует апсайду 37%".

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