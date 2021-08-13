"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой 735,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 31,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчётность "Роснефти" за второй квартал 2021 года по МСФО выглядит нейтрально. Чистая прибыль и EBITDA превзошли наши ожидания на 3,6% и 1,6% соответственно, однако общая их динамика была ожидаема на фоне роста цен на нефть. При этом отметим, что последние полтора года "Роснефть" (благодаря своим масштабным планам по развитию) постепенно становится "компанией роста", на фоне чего текущие финансовые результаты имеют не такое большое значение, как у других нефтяников", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что чистая прибыль "Роснефти" за полугодие эквивалентна дивидендам в размере 18 рублей на акцию, что соответствует 3,2% доходности.

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