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13 августа 2021 года 17:45
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой 735,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 31,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчётность "Роснефти" за второй квартал 2021 года по МСФО выглядит нейтрально. Чистая прибыль и EBITDA превзошли наши ожидания на 3,6% и 1,6% соответственно, однако общая их динамика была ожидаема на фоне роста цен на нефть. При этом отметим, что последние полтора года "Роснефть" (благодаря своим масштабным планам по развитию) постепенно становится "компанией роста", на фоне чего текущие финансовые результаты имеют не такое большое значение, как у других нефтяников", - пишет эксперт Сергей Кауфман. Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что чистая прибыль "Роснефти" за полугодие эквивалентна дивидендам в размере 18 рублей на акцию, что соответствует 3,2% доходности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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13 августа 2021 года 19:36
Москва. 13 августа. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции вместе с нефтью (Brent опустилась ниже $71), в то время как внешние фондовые площадки в конце недели были подогреты слабой статистикой из США (упал индекс доверия потребителей в августе), отдаляющей начало ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи просел в район 3870 пунктов, при этом подешевели акции "Роснефти" и "АЛРОСА" по факту вышедших отчетов за второй квартал. читать дальше
.13 августа 2021 года 19:35
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.13 августа 2021 года 19:30
Москва. 13 августа. Доллар усилил темпы снижения, евро отыграл почти все потери на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая падение американской валюты на глобальном рынке после выхода неблагоприятной статистики. читать дальше
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.13 августа 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на опасениях скорого сворачивания монетарных стимулов в США
Москва. 13 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне возросших опасений возможного скорого сворачивания монетарных стимулов в США; исключение составили лишь выпуски с погашением в 2029, 2042 и 2043 годах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг практически не изменились за пять дней, а для "исключительных" выпусков немного сузились. читать дальше
.13 августа 2021 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 51,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт "Финама" Сергей Кауфман указывает, что с момента рекомендации от 14 мая привилегированные акции... читать дальше
.13 августа 2021 года 18:06
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА", справедливая стоимость бумаг находится на уровне 148 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "АЛРОСА" представила ожидаемо сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Компания смогла увеличить выручку и... читать дальше
.13 августа 2021 года 17:22
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.13 августа 2021 года 16:56
Акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" по-прежнему представляют интерес для инвесторов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам". "По нашему мнению, имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной... читать дальше
.13 августа 2021 года 16:32
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 17363 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в среднесрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Полюс" - компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, благодаря... читать дальше
.13 августа 2021 года 16:09
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 645 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти" за 2К21 о МСФО, отмечая, что снижение производственных... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:53
Москва. 13 августа. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая небольшое снижение по итогам предыдущего дня. читать дальше
.13 августа 2021 года 15:41
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "М.Видео", Qiwi и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "М.Видео" перенесла публикацию финансового отчета с 13 августа на 18 августа. Операционные результаты были сильными, показатель GMV вырос на... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:20
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "АЛРОСА представила сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года, но после распродажи запасов... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Darden Restaurants с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $132, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Darden Restaurants Inc.- одна из... читать дальше
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