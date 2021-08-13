Акции НЛМК, Северстали и ММК остаются привлекательными для инвестиций - "Финам"

Акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" по-прежнему представляют интерес для инвесторов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

"По нашему мнению, имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной продукции. Мы ожидаем стабилизации цен на уровне ниже пиковых значений к концу текущего-началу следующего года, - пишут эксперты инвесткомпании. - При этом мы сохраняем позитивное отношение к акциям российских сталелитейных компаний - "НЛМК", "Северсталь" и "ММК" - по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Они остаются надежными и доходными ценными бумагами, которые выкупаются на рынке при каждой просадке. Преимуществом российских металлургов являются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам. По итогам полугодия они показали сильные результаты и объявили рекордные промежуточные дивиденды. Итоги года также обещают быть сильными благодаря высоким средним ценам реализации продукции и гораздо менее сильному росту затрат".

Также аналитики отмечают, что введение временных экспортных пошлин на экспорт металлопродукции с 1 августа до конца 2021 года окажет ограниченное негативное влияние на результаты, которое будет компенсировано высокими ценами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.