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13 августа 2021 года 15:53

Рубль днем немного подрастает к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Москва. 13 августа. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая небольшое снижение по итогам предыдущего дня.

Курс доллара США составил 73,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,23 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,8 копейки - до 79,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,5 копейки, до 73,4721 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,62 копейки, до 86,2195 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах пятницы вслед за другими валютами emergin markets, реагирующими на некоторое улучшение аппетита инвесторов к рисковым активам. Рубль полностью отыграл снижение четверга, при этом в целом торги последнего дня недели проходят в малоактивном режиме, так как трейдеры ждут сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США о ее планах сворачивания стимулирующих мер.

На следующей неделе американский Центробанк проведет очередное заседание, по итогам которого рынки могут получить информацию о дальнейших шагах регулятора (17-18 августа).

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось третью неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда. Это минимальный уровень с конца июня.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года.

Несколько представителей Федрезерва на этой неделе высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулы, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

"В четверг против рубля играли покупатели долларов, который подешевел относительно российской валюты после объявления данных по инфляции и безработице. Помимо этого, возрос спрос на валюту после выплат российскими компаниями дивидендов за 2020 год. Также на динамике рубля отразилась скупка ЦБ валюты по бюджетному правилу. В фокусе инвесторов остается ситуация с глобальным распространением дельта-штамма, из-за которого постепенно нарушаются логистические цепочки и падают прогнозы по спросу на нефть и нефтепродукты. Также внимание трейдеров и аналитиков обращено к дальнейшим шагам ФРС, так как после публикации хороших данных по рынку труда опасения по поводу скорого сворачивания программы стимулов усилились", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В пятницу в первой половине дня индекс доллара снова уступил отметку в 93 пункта и торговался в минусе, что позволяло укрепляться ряду валют на развивающихся рынках. В их числе пребывали российский рубль, турецкая лира и мексиканское песо, получавшее дополнительную поддержку от повышения ключевой ставки ЦБ Мексики на 25 б.п. (до 4,5%). (. . .) Необходимо отметить, что преобладание аппетита к риску в пятницу представляет собой, скорее, временное явление. В целом инвесторы по-прежнему обеспокоены усилением ограничительных мер в ряде мировых регионов вследствие ускорения темпов распространения дельта-штамма. Индекс доллара, несмотря на сегодняшнюю коррекцию, глобально остается вблизи максимумов с начала года. Его позиции поддерживаются как тревогой инвесторов в отношении новых волн пандемии, так и ожиданиями сигналов о сворачивании стимулирующей ДКП в США. В данных условиях на локальном рынке рублю еще есть, куда отступать, а вот потенциал его укрепления в паре с долларом выглядит ограниченным. В частности, за последний месяц российская валюта прибавила около 0,9% в паре с американским долларом. За этот же период основные аналоги рубля по EM либо выросли гораздо скромнее, либо вовсе снизились к доллару", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению в ходе волатильных торгов в пятницу и могут завершить неделю в минусе на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $71,16 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,92 за баррель, что на 0,25% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На рынке сохраняются опасения по поводу спроса на нефть в Китае на фоне распространения нового штамма коронавируса "дельта".

МЭА понизило на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Между тем аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в пятницу небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, прибавили по 1 б.п., поднявшись до 7,21% и 7,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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