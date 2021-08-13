Акции М.Видео, Qiwi и Белуги будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "М.Видео", Qiwi и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"М.Видео" перенесла публикацию финансового отчета с 13 августа на 18 августа. Операционные результаты были сильными, показатель GMV вырос на 38% г/г. Теперь в фокусе показатель EBITDA, чистая прибыль. Особое внимание стоит уделить показателям рентабельности. Кроме того, отчет даст понимание, каких дивидендов можно будет ожидать по итогам I полугодия 2021 года", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

"Техническая картина в акциях нейтральная. Бумаги движутся в боковике 605-650 рублей. RSI на дневном интервале нейтрален, стохастик близок к перекупленности и поддерживает продавцов. Сильный отчет мог бы стать триггером к пробою 650 рублей, позволяя цене акций выйти в новый торговый диапазон. Целью роста в таком случае можно обозначить уровень 680-690 рублей", - указывает аналитик инвесткомпании.

Финансовую отчетность за II квартал Qiwi опубликует 19 августа. Из-за ограничений ЦБ на платежный сегмент темпы роста выручки могут оказаться под давлением, однако это частично будет компенсироваться низкой базой II квартала 2020 года, отмечает Пучкарев. Самое важное в отчете, считает эксперт инвесткомпании - комментарии по поводу развития ситуации в индустрии ставок и оценки по результатам платежного сегмента в 2021 году.

"Техническая картина в бумаге нейтральная. Акции спустились ниже уровня 740 рублей на невысоких объемах и теперь консолидируются вблизи 720 рублей. RSI на дневном интервале близок к перепроданности, но сигналов к развороту пока нет. Для "быков" важно сломить локальный нисходящий тренд от майских вершин, который сейчас проходит вблизи 775 рублей. Это могло бы стать первым сигналом к началу восстановления", - указывает эксперт BCS Express.

Акции "Белуги" стали одними из самых волатильных на текущей неделе, прибавив около 25%, констатирует Пучкарев. "Бумаги пользуются повышенной популярностью у спекулянтов из-за сильных импульсных движений. На следующей неделе волатильность в акциях должна сохраниться, компания опубликует финансовые результаты за I полугодие 2021 года. Результаты ожидаются сильными благодаря росту экспортных отгрузок, развитию Винлаба. Возможно, компания даст ориентиры по дивидендам за I полугодие 2021 года. При этом не исключено, что из-за высокой спекулятивной активности публикация позитивного отчета может спровоцировать волну фиксации прибыли", - отмечает аналитик.

"Техническая картина в акциях вызывает опасения. Осцилляторы сильно перекуплены, последняя свеча на дневном интервале при закрытии вблизи текущих значений или ниже будет с длинным "медвежьим" хвостом. При этом стоит учитывать, что из-за высокой активности спекулянтов уверенности в начале масштабной коррекции в бумаге сейчас нет", - пишет эксперт инвесткомпании.

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