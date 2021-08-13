"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Darden Restaurants с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $132, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Darden Restaurants Inc.- одна из крупнейших сетей ресторанов в США по выручке. Компания сильно выигрывает при реализации сценария возвращения к нормальной жизни, восстановления экономики США и победы над COVID-19. Так, результаты сети за IV квартал оказались более чем внушительными: выручка взлетела на 79,45% до $2,28 млрд, а чистая прибыль достигла отметки в $269,3 млн. По итогам I квартала прибыль на акцию составила $2,03, что существенно выше прогнозного значения в $1,79. Руководство компании также дает оптимистичные прогнозы на следующий год. Новый отчет будет опубликован 28 сентября", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней. При покупке на 14,2% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $132 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают эксперты инвесткомпании.

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