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Главная / Мнения аналитиков / Недостаточное замедление инфляции в июле может стать сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР - Банк "Открытие"
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13 августа 2021 года 13:49
Недостаточное замедление инфляции в июле может стать сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР - Банк "Открытие"
Недостаточное замедление инфляции в июле может стать дополнительным сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Данные по инфляции в России по итогам июля оказались не вполне оптимистичными, - отмечает Петроневич. - Несмотря на то, что рост цен (0,31% м/м) опустился ниже уровня июля 2020г (0,35% м/м), замедление было вызвано в первую очередь падением цен на плодоовощную продукцию. Базовая инфляция, исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов - они носят административный, событийный, а также сезонный характер - в июле замедлилась относительно мая-июня (0,47% по сравнению с 0,75-0,82% в мае-июне), но замедлилась недостаточно. Рост цен по базовому набору остался выше как целевого уровня Банка России, так и уровней июля 2020г (0,26%), в результате чего годовой темп базовой инфляции вырос с 6,6% г/г до 6,8% г/г, что может выступить дополнительным сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики". Впрочем, следующее заседание Совета директоров Банка России состоится лишь 10 сентября, когда будут дополнительно опубликованы данные по инфляции за август. В отсутствие шоков на валютном рынке, в августе эксперт "Открытие Research" ожидает снижение уровня цен на 0,15-0,2 п.п., в годовом выражении темп роста может замедлится с 6,5% г/г до 6,2-6,3% г/г. Такая динамика будет главным образом обусловлена сезонным снижением ранее заметно выросших цен на плодоовощную продукцию, и в меньшей степени - замедлением роста цен на остальные товары и услуги, полагает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНФЛЯЦИЯ-АНАЛИТИКА
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