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13 августа 2021 года 13:26

"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Fix Price с целью 750 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Fix Price с целью 750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Высокие темпы роста: рост выручки составил 28,1% г/г в 1П21 на фоне сохранения двузначных темпов роста сопоставимых продаж (+11,8% во 2К21г).

- Менеджмент компании повысил прогноз по открытиям новых магазинов с 700 до 730 в 2021г, ожидает рентабельность EBITDA не ниже 2020г.

- Отставание в динамике от сектора: акции Fix Price снизились на 19% с момента IPO в марте 2021г, при этом индекс Мосбиржи Потребительского сектора за это время вырос на 5%.

- Привлекательная оценка: дисконт в размере 31% по мультипликатору EV/EBITDA в 2021г (14,1х) к американским аналогам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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