Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Существенных изменений в курсах на текущей неделе не произошло: рынок продолжает быть по-летнему вялым, - пишет эксперт. - Коронавирус все также играет важную роль в мировой информационной повестке. Активно обсуждается распространение "дельта"-штамма коронавируса, на этом фоне нефть не показывает того роста, который от нее ждали. Однако, несмотря на снижение котировок, стоимость топлива все же остается на уровне выше $70 за баррель марки Brent. Доллар в цене практически не изменился, сейчас он торгуется на уровне 73,48 руб./$1. Накануне доллар достиг 6-месячного максимума к евро - курс евро/доллар снизился до 1,17. Евро продолжает небольшое снижение, сейчас евровалюта торгуется в районе 86,20 руб./EUR1".

Рынок ожидает намеченного на 18 августа заседания Федрезерва США, на котором должно быть озвучено, будет ли продолжение у мягкой кредитно-денежной политики в стране, или начнется ее постепенное сворачивание.

По мнению Зотова, одним из главных событий недели стало обострение "газового" вопроса между Россией и Европой, в результате чего цены на газ достигли своего пика. Однако, в конечном итоге, вместе с замыканием "Северного потока-2" стратег банка ожидает снижения "газовой" напряженности и переход рынка из состояния напряженности к свободной торговле.

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