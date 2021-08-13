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13 августа 2021 года 11:53

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, дешевеют Роснефть и АЛРОСА после отчетов

Москва. 13 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне подешевевшей нефти (Brent ушла ниже $71 за баррель) и негативных сигналов с фондовых площадок Азии; снизились акции "Роснефти" и "АЛРОСА" после выхода отчетов за второй квартал, вызвавших фиксацию прибыли по факту ожидаемых событий.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3882,58 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1665,05 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,46 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд руб. (прогноз - 225 млрд руб.) против 43 млрд руб. годом ранее; EBITDA поднялась до 571 млрд руб. (прогноз - 553 млрд руб.) против 170 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

EBITDA "АЛРОСА" во II квартале составила 46 млрд рублей, что оказалось выше консенсус-прогноза. Компания снизила оценку CAPEX (капитальных расходов) на 2021 год до 21 млрд рублей с 25 млрд рублей, также "АЛРОСА" видит потенциал роста сверх прогноза по добыче на 2021 год на 5%.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что при отсутствии улучшения динамики цен на нефть индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3850-3900 пунктов.

Ситуация на мировых рынках в конце недели развивается в умеренно негативном ключе. Под умеренным давлением находятся цены на нефть. Однако пока не видно сильных оснований для развития коррекционных настроений на фондовых рынках развитых стран и в сырье, что позволяет ожидать сегметированности спроса на активы развивающихся рынков.

В пятницу ожидается публикация предварительного значения индекса потребительской уверенности Мичиганского университета, есть надежда на улучшение настроений на глобальных рынках к концу дня.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что снижение акций Сбербанка и ВТБ говорит о коррекционных настроениях, поскольку традиционно акции банковского сектора первыми начинают какой-либо тренд. Поэтому не исключено, что в конце недели после 4-х сессий непрерывного роста и с учетом "фактора пятницы" индекс МосБиржи закроется с потерями.

Но просадка вряд ли будет глубокой, рынок настроен на рост и чувствуется приток свежих денег. При этом техническая картина по индексу МосБиржи за неделю значительно улучшилась: индикатор сумел вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Сейчас поддержка расположена в районе 3850 пунктов, и если бы не грядущие думские выборы, то можно было бы рекомендовать наращивать позиции по высоколиквидным акциям в этом районе.

Пока же рекомендуется делать лишь точечные покупки - это Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP) и черные металлурги. Отчет "Роснефти" ожидаемо порадовал инвесторов, однако рекомендуется сокращать позиции по бумагам компании, что также относится ко всей нефтянке, поскольку драйверов роста нефти нет, а риски ее кратковременного ухода в район $65 за баррель присутствуют, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи торгуется на пороге 3900 пунктов, но близость исторического максимума (3915 пунктов - прим ИФ) заставляет инвесторов проявлять осторожность. Если пятницу получится закрыть выше 3900 пунктов, то это будет рекорд на дневном графике.

В США инфляция цен производителей США продолжает разогреваться, что ограничивает оптимизм инвесторов из-за ожиданий сокращения Федрезервом программы стимулирования экономики. Прогнозы по нефтяному спросу временно ухудшаются из-за роста заболеваемости COVID-19. В Японии призывают к ужесточению мер социальной дистанции, в Китае меры уже приняты, и они влияют на текущие прогнозы. В JPMorgan полагают, что из-за delta-штамма замедляется восстановление спроса. Аналитики банка полагают, что в августе глобальный спрос составит 98,3 млн б/с, а в сентябре упадет до 97,9 млн б/с. В Goldman Sachs сократили оценку текущего дефицита до 1 млн б/с с прежних 2,3 млн б/с. Тем не менее, в GS сохраняют свой прогноз на дальнейшее восстановление рынка нефти на фоне глобальной вакцинации.

Однако в краткосрочном плане нефть остается под давлением, и любая новость об ограничениях мобильности на ключевых рынках способна спровоцировать новую волну распродаж, считает Кочетков.

В США индексы акций накануне выросли на 0,04-0,4%, Dow Jones (+0,04%) и S&P 500 (+0,3%) достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд.

Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов, пишет MarketWatch.

Индекс цен производителей PPI в июле вырос на 1% к июню и на 7,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 7,2% соответственно. Также превысил ожидания рост индекса Core PPI.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), но растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу вновь снижаются на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,95 за баррель (-0,5% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,66 за баррель (-0,6% и -0,2% накануне).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Рынок находится под давлением опасений вокруг спроса на нефть в КНР на фоне борьбы властей страны с новой вспышкой коронавируса, отмечают эксперты CBA.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-9,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,1% и -2,6% "префы").

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+12,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+11,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,3% и +6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,22 млрд рублей (из них 1,76 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА", 1,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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