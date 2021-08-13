"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ФосАгро с целью 5100 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 5100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16,1%, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Акции "ФосАгро" с исторических максимумов скорректировались на 10% вслед за ценами на удобрения. В дальнейшем цены на производимые удобрения восстановились, а акции компании - еще нет. Мы считаем, что цена на акцию пробила локальный нисходящий тренд после публикации сильной финансовой отчётности. Мы рекомендуем покупать акции "ФосАгро" с ближайшей целью 5100 руб., среднесрочно держать до 5500 руб. Потенциал роста составляет 16,1%", - пишет эксперт инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Аналитик также напоминает, что на прошлой неделе "ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО. Компания отчиталась о росте выручки за отчётный период более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 88,7 млрд руб. Чистая прибыль "ФосАгро" увеличилась на 45,2%, скорректированная прибыль на курсовые разницы и прочие неденежные факторы выросла на 326,8%, до 24 млрд руб.

"Сильные финансовые результаты "ФосАгро" вышли в рамках наших ожиданий, основной рост обусловлен положительной динамикой мировых цен на удобрения. Мы считаем, что положительный тренд на рынке удобрений сохранится за счёт активности на рынках Бразилии и Индии, а также с одновременным снижением экспорта удобрений со стороны Китая. На фоне роста финансовых показателей, совет директоров "ФосАгро" рекомендовал квартальные дивиденды за II кв. 2021г в размере 156 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 3,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 24 сентября 2021г", - отмечает Баженов.

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