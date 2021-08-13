Сохраняются риски снижения цены нефти в диапазон $64,5-66/барр. - BCS Express

Сохраняются риски снижения котировок нефти марки Brent в диапазон $64,5-66 за баррель, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Продолжить подъем котировкам нефти в четверг отчасти помешали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что распространение штамма COVID-19 "дельта" замедлит восстановление мирового спроса. Ничего нового для участников в этом нет, но общерыночный сентимент ухудшается. Общая картина по фьючерсам на нефть марки Brent предполагает сохранение рисков повторной волны снижения. Технический расклад указывает, что пока котировки не закрепятся в течение пары сессий выше $72-72,5 за баррель, в приоритете сценарий ретеста предыдущих локальных минимумов и спуска в сторону следующего диапазона поддержки на $64,5-66 за баррель", - пишет аналитик инвесткомпании.

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