Возможно снижение доходности рублёвых гособлигаций в пятницу - Sber CIB

Возможно незначительное снижение доходности рублёвых гособлигаций в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Также эксперты инвестбанка предполагают коррекцию вниз по индексу Мосбиржи - участники рынка могут начать фиксировать прибыль перед выходными.

Курс рубля к доллару, по мнению аналитиков, скорее всего, останется около отметки 73,6 руб./$1, так как в течение дня значимых событий и публикаций не ожидается.

Международное энергетическое агентство и ОПЕК дали пессимистичные прогнозы по спросу на нефть на 2022 год. Котировки, скорее всего, завершат текущую неделю около $70,2 за баррель нефти марки Brent, указывают в Sber ICB.

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