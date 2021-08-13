Поводов для сильного ослабления рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Поводов для сильного ослабления курса рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На утренней сессии в пятницу рубль слабеет по отношению к доллару, что является негативным сигналом, но пока поводов для сильного падения рубля нет, да и курс доллара на мировом рынке держится стабильно. В худшем случае неделю пара доллар/рубль закроет вблизи отметки 74 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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