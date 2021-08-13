Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд. Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с конца июня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 387 тыс., а не 385 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 375 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%, сообщает Trading Economics. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд. "Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным", - сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. В интервью Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю. "Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает распространение нового штамма COVID-19 "дельта". Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК снизился на 0,33%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК опустился на 1,36%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,48%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу составила $70,73 за баррель, что на 0,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,2% - до $71,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,45 за баррель, что на 0,93% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов сократилась на 0,2% - до $69,09 за баррель.

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг. В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,627 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,128 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 августа снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 723,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Совкомбанк БО-П01" (+0,21%), "Магнит БО-002P-03" (+0,13%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,09%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,61%), "Газпром капитал БО-05" (-0,28%) и "АФК Система-1P-19" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Сбор заявок прошел 11 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в конце июля зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО "Джи-групп" объемом до 50 млрд рублей. Сама программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в декабре 2019 года. В рамках нее в июне 2020 года был размещен дебютный 3-летний выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.

ООО "Мираторг Финанс" планирует 17 августа собирать заявки на облигации серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпуска запланировано на 19 августа. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей с погашением 24 августа текущего года, размещенный в 2016 году.

Коллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) утвердило выпуск облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Компания 10 августа разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 12% и зафиксирована на весь срок обращения.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций класса "Б1" с индексируемым номиналом на уровне 3,78% годовых. Компания разместила выпуск облигаций класса "Б1" объемом 3 млрд рублей со сроком обращения около 29 лет в августе 2020 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 6,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций компании класса "Б2" на 5 млрд рублей.