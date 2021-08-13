.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартал вырос на 10,3%
Российская экономика во втором квартале выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в апреле-июне на уровне 10,1%
 
В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Правительство внесло в Госдуму проект закона, изменяющий правила выезда из страны должников. Инициатива, размещенная в базе законодательной деятельности палаты парламента, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан,...
 
Внутренний рынок РФ обеспечен топливом в полном объеме
В России производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит Минэнерго, министерство совместно с ФАС России продолжает...
 
Россияне смогут удалять данные платежных карт со сторонних сайтов
Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Как сообщили "Известиям" в платежной системе, держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных...
 
13 августа 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд. Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с конца июня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 387 тыс., а не 385 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 375 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%, сообщает Trading Economics. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд. "Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным", - сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. В интервью Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю. "Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает распространение нового штамма COVID-19 "дельта". Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК снизился на 0,33%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК опустился на 1,36%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,48%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу составила $70,73 за баррель, что на 0,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,2% - до $71,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,45 за баррель, что на 0,93% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов сократилась на 0,2% - до $69,09 за баррель.

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг. В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,627 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,128 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 августа снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 723,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Совкомбанк БО-П01" (+0,21%), "Магнит БО-002P-03" (+0,13%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,09%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (-0,61%), "Газпром капитал БО-05" (-0,28%) и "АФК Система-1P-19" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Сбор заявок прошел 11 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12-го купонов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в конце июля зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО "Джи-групп" объемом до 50 млрд рублей. Сама программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в декабре 2019 года. В рамках нее в июне 2020 года был размещен дебютный 3-летний выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.

ООО "Мираторг Финанс" планирует 17 августа собирать заявки на облигации серии 001Р-01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпуска запланировано на 19 августа. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей с погашением 24 августа текущего года, размещенный в 2016 году.

Коллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) утвердило выпуск облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Компания 10 августа разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 12% и зафиксирована на весь срок обращения.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций класса "Б1" с индексируемым номиналом на уровне 3,78% годовых. Компания разместила выпуск облигаций класса "Б1" объемом 3 млрд рублей со сроком обращения около 29 лет в августе 2020 года. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 6,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций компании класса "Б2" на 5 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 августа 2021 года 19:36
Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделю закрыл ростом
Москва. 13 августа. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции вместе с нефтью (Brent опустилась ниже $71), в то время как внешние фондовые площадки в конце недели были подогреты слабой статистикой из США (упал индекс доверия потребителей в августе), отдаляющей начало ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс Мосбиржи просел в район 3870 пунктов, при этом подешевели акции "Роснефти" и "АЛРОСА" по факту вышедших отчетов за второй квартал.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи приблизился к 3900п
Рынок акций РФ во вторую неделю августа продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях сохранения стимулирующих мер Федрезерва в условиях стабилизации потребительской инфляции. Индекс Мосбиржи приблизился к рубежу 3900 пунктов, при этом сдерживающим фактором выступала волатильность нефти из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта", а также сокращение интереса нерезидентов к российским акциям.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 19:30
Рубль вечером ускорил укрепление к доллару и растерял рост к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 13 августа. Доллар усилил темпы снижения, евро отыграл почти все потери на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая падение американской валюты на глобальном рынке после выхода неблагоприятной статистики.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:53
"РусАгро" - бенефициар тренда на повышение продовольственной инфляции - "Финам"
Компания "РусАгро" стала одним из бенефициаров тренда на повышение продовольственной инфляции, говорится в комментарии "Финама". "Один из крупнейших производителей сахара, свинины, зерновых и масложировой продукции в России, компания "РусАгро", отчитывается о результатах за 2К21 16 августа. Ранее...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST на опасениях скорого сворачивания монетарных стимулов в США
Москва. 13 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка снизились вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне возросших опасений возможного скорого сворачивания монетарных стимулов в США; исключение составили лишь выпуски с погашением в 2029, 2042 и 2043 годах. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг практически не изменились за пять дней, а для "исключительных" выпусков немного сузились.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 51,8 руб
"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 51,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт "Финама" Сергей Кауфман указывает, что с момента рекомендации от 14 мая привилегированные акции...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 18:06
ПСБ рекомендует покупать акции АЛРОСА
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "АЛРОСА", справедливая стоимость бумаг находится на уровне 148 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "АЛРОСА" представила ожидаемо сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года. Компания смогла увеличить выручку и...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 17:45
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Роснефти
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной ценой 735,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 31,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчётность "Роснефти" за второй квартал 2021 года по...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 17:22
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Disney до $220 на горизонте года
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Walt Disney Co. на горизонте года с $210 до $220 за штуку на основании сильных отчетных результатов, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Результаты гиганта развлекательной индустрии Walt Disney Co. за второй квартал текущего...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:56
Акции НЛМК, Северстали и ММК остаются привлекательными для инвестиций - "Финам"
Акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" по-прежнему представляют интерес для инвесторов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам". "По нашему мнению, имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:32
"Финам" рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 17363 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в среднесрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Полюс" - компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, благодаря...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 16:09
ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 645 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 645 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти" за 2К21 о МСФО, отмечая, что снижение производственных...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:53
Рубль днем немного подрастает к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ
Москва. 13 августа. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за другими валютами emergin markets и отыгрывая небольшое снижение по итогам предыдущего дня.    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:41
Акции М.Видео, Qiwi и Белуги будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "М.Видео", Qiwi и "Белуга Групп" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "М.Видео" перенесла публикацию финансового отчета с 13 августа на 18 августа. Операционные результаты были сильными, показатель GMV вырос на...    читать дальше
.
13 августа 2021 года 15:20
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 163,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "АЛРОСА представила сильные финансовые результаты за второй квартал 2021 года, но после распродажи запасов...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.