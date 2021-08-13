Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность, а также макростатистика в РФ и США:

- "Роснефть", "М.Видео" и "АЛРОСА" опубликуют финансовую отчетность;

- В РФ выйдет предварительная оценка ВВП за второй квартал 2021 года (19:00 МСК).

- В США опубликуют индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета и еженедельный отчёт Baker Hughes по числу действующих буровых установок на нефть.

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