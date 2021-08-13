Утренние прогнозы: коррекция вниз

По мнению аналитиков, на торгах в пятницу возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи, но общий взгляд на фондовый рынок остается позитивный.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в небольшом минусе в пятницу".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в небольшом минусе на нейтральном внешнем фоне".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы продолжает в целом позитивно смотреть на российский рынок акций, но полагаем, что в пятницу (в отсутствие улучшения на рынке нефти) индекс Мосбиржи не сможет продолжить повышение и останется в диапазоне 3850-3900 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный, индекс Мосбиржи может начать торги пятницы с просадки в пределах 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Традиционно акции банковского сектора первыми начинают какой-либо тренд, поэтому снижение котировок бумаг Сбербанка и ВТБ в четверг свидетельствует об усилении коррекционных настроений. Так что не исключено, что в пятницу после четырех сессий непрерывного роста и с учетом фактора пятницы индекс Мосбиржи закроется с потерями. Но просадка вряд ли будет глубокой, рынок настроен на рост и чувствуется приток свежих денег".