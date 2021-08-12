.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером продолжает слегка дешеветь к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили...
 
Отказ от излишней упаковки сократит отходы на 10%
Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых...
 
Продукты становятся самой быстрорастущей категорией на рынке онлайн-продаж
По итогам января-июня онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше аналогичного уровня прошлого года. Такие расчеты "Коммерсанту" предоставили в Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот...
 
12 августа 2021 года 19:34

Рубль вечером продолжает слегка дешеветь к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску

Москва. 12 августа. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне усиления настороженного отношения инвесторов к рисковым активам после выхода новой порции статистики по росту инфляции в США.

Курс доллара США составил 73,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,26 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,9 копейки - до 79,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает снижаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне настороженного отношения инвесторов к риску. Участники торгов продолжают оценивать поступающие статданные по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%, сообщает Trading Economics. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду Минтруда страны. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

В последние месяцы представители Федеральной резервной системы (ФРС) США все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд.

"Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным", - сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

В интервью Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю. "Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в четверг вечером рубль снижается как к доллару, так и к евро после укрепления накануне, которое во многом стало следствием увеличения интереса к риску после выхода статистики по потребительской инфляции в США. "Годовая инфляция в Штатах в июле осталась на уровне прошлого месяца (+5,4%), и этого оказалось достаточно, чтобы успокоить участников рынка, опасавшихся более раннего сворачивания стимулов американским регулятором на фоне восстановления рынка труда. Тем не менее, статистика, вышедшая в четверг, показала, что цены производителей в США в июле выросли за год на 7,8%, что оказалось выше ожиданий. В этой связи снижение потребительской инфляции в дальнейшем остается под вопросом, а риски того, что при сильном рынке труда более предметное обсуждение сокращения стимулов и конкретные шаги в этом направлении начнутся раньше, остаются на повестке дня. В таких условиях и с учетом значительных объемов покупок валюты со стороны Минфина РФ потенциал для существенного укрепления рубля, на мой взгляд, остается невысоким", - подчеркивает Беспалов.

Котировки нефти эталонных марок отыграли потери, понесенные после выхода ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые вызывают опасения за перспективы роста спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $71,44 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,29 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

МЭА понизило на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Прогноз на оставшуюся часть года также был значительно понижен из-за обострения пандемии и пересмотра исторических данных. Спрос на нефть во втором полугодии снизился более чем на 500 тыс. б/с с момента публикации отчета в прошлом месяце.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента Джозефа Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

"Джо Байден заявил, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены. Рынок нефти в моменте отреагировал негативно на данные заявления. Тем не менее, в настоящий момент наблюдается дефицит нефти, что пока будет поддерживать котировки на высоком значении. В дальнейшем ждем шагов от ОПЕК+ и нефтедобывающих компаний США. В долгосрочной перспективе большинство игроков устраивает цена в $60 баррель", - полагает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 августа на 40,24 копейки, до 73,5671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28 копеек, до 86,3457 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 45,53 копейки по отношению к среде и составил 73,5067 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 35,63 копейки и составил 73,5271 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 866,586 млн, из которых $450,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 415,809 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 42,48 копейки, до 86,2715 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 33,99 копейки и составил 86,301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,982 млн, из которых EUR189,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR240,237 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в четверг небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, прибавили по 1 б.п. - до 7,2% и 7,29% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 августа 2021 года 19:18
Рынок акций РФ в четверг продолжил рост, хотя оптимизм омрачили просевшая нефть и статистика из США
Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в четверг продолжил рост, хотя оптимизм покупателей был омрачен просевшей нефтью и статистикой из США об ускорении производственной инфляции в июле; индекс Мосбиржи не смог достичь рубежа 3900 пунктов.    читать дальше
.
12 августа 2021 года 19:00
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - торговый баланс еврозоны в июне (12:00 МСК); - индекс потребительского...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 18:53
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 12 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценных изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.    читать дальше
.
12 августа 2021 года 18:45
"Финам" рекомендует держать GDR Fix Price с целью 763,4 руб
"Финам" рекомендует держать акции Fix Price с целевой ценой 763,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 27,9%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Fix Price в четверг отчитался по МСФО за I полугодие 2021г. Выручка ритейлера выросла на 28,1% г/г до 106,1 млрд руб.,...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 18:20
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Evraz
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Evraz и повышает целевую цену до 5,49 фунта стерлингов за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Динамика акций Evraz значительно превзошла результаты "НЛМК", "Северстали" и "ММК", что, на наш взгляд, не подкреплено...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 17:45
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций E.ON
алитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций E.ON с прогнозной ценой 11,50 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 7,68% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Немецкий электроэнергетический и газовый холдинг E.ON опубликовал финансовые...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 17:25
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с прогнозной ценой 3152 рубля за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 2К21, которые оказались немного лучше наших оценок и консенсуса в...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 17:12
"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $69,89
"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $69,89 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11,04% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Долгосрочные планы CMS Energy по выходу на углеродную нейтральность...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 16:49
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Несмотря на снижение операционных показателей,...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 16:27
Дивдоходность акций ОГК-2 по итогам 2021г может достичь 9-12% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "ОГК-2" по итогам 2021 года может достичь 9-12%, считают аналитики BCS Express. "Акции "ОГК-2" в четверг торговались лучше рынка (вблизи 0,71 руб.) Это седьмая торговая сессия непрерывного роста в бумаге. До этого (с июня) акции находились в падающем тренде, на...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 16:09
Дальнейший рост котировок бумаг Polymetal пока может быть затруднен - "Велес Капитал"
Дальнейший рост котировок бумаг Polymetal может быть затруднен до момента закрепления цены золота выше диапазона $1800-1840 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Поддержку бумагам Polymetal в четверг оказывали новости о...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 15:47
Возможен рост цены акций Wayfair до $279 на горизонте года - "Фридом Финанс"
Возможен рост котировок акций Wayfair Inc. до $279 за штуку на горизонте 12 месяцев, считают аналитики "Фридом Финанс". Американская компания электронной коммерции Wayfair представила отчет за второй квартал 2021 года. В целом продемонстрированы смешанные результаты, превысившие некоторые прогнозы...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 15:39
Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью
Москва. 12 августа. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.    читать дальше
.
12 августа 2021 года 15:23
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Altice USA с целью $35,1
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Altice USA с целью $35,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Altice резко увеличила число...    читать дальше
.
12 августа 2021 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Electric с целью $115
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Electric Co. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: $101,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики указывают, что недавно...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.