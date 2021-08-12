Рубль вечером продолжает слегка дешеветь к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску

Москва. 12 августа. Доллар и евро немного подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне усиления настороженного отношения инвесторов к рисковым активам после выхода новой порции статистики по росту инфляции в США.

Курс доллара США составил 73,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,26 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,9 копейки - до 79,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает снижаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне настороженного отношения инвесторов к риску. Участники торгов продолжают оценивать поступающие статданные по инфляции в США, которые считаются важным сигналом в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%, сообщает Trading Economics. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду Минтруда страны. Таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня и были максимальными почти за 13 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июле до 5,3%, сообщает Trading Economics.

В последние месяцы представители Федеральной резервной системы (ФРС) США все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом $120 млрд.

"Процесс восстановления идет, и за ним должен последовать переход от чрезвычайных мер денежно-кредитной политики к более нейтральным", - сказала Джордж в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

В интервью Financial Times Дейли выразила уверенность в том, что существенный рост экономической активности домохозяйств и предприятий продолжится на фоне возвращения людей на рабочие места и сохранения высоких потребительских расходов, что создаст условия для корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю. "Если прогресс в экономике продолжится, как я ожидаю, мы будем соответствовать критериям на сентябрьском заседании", - сказал он. По его словам, он поддержит заявление о том, что ФРС должен начать сокращать выкуп активов в следующем месяце.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в четверг вечером рубль снижается как к доллару, так и к евро после укрепления накануне, которое во многом стало следствием увеличения интереса к риску после выхода статистики по потребительской инфляции в США. "Годовая инфляция в Штатах в июле осталась на уровне прошлого месяца (+5,4%), и этого оказалось достаточно, чтобы успокоить участников рынка, опасавшихся более раннего сворачивания стимулов американским регулятором на фоне восстановления рынка труда. Тем не менее, статистика, вышедшая в четверг, показала, что цены производителей в США в июле выросли за год на 7,8%, что оказалось выше ожиданий. В этой связи снижение потребительской инфляции в дальнейшем остается под вопросом, а риски того, что при сильном рынке труда более предметное обсуждение сокращения стимулов и конкретные шаги в этом направлении начнутся раньше, остаются на повестке дня. В таких условиях и с учетом значительных объемов покупок валюты со стороны Минфина РФ потенциал для существенного укрепления рубля, на мой взгляд, остается невысоким", - подчеркивает Беспалов.

Котировки нефти эталонных марок отыграли потери, понесенные после выхода ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые вызывают опасения за перспективы роста спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $71,44 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,29 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

МЭА понизило на 0,1 млн баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Прогноз на оставшуюся часть года также был значительно понижен из-за обострения пандемии и пересмотра исторических данных. Спрос на нефть во втором полугодии снизился более чем на 500 тыс. б/с с момента публикации отчета в прошлом месяце.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники администрации президента Джозефа Байдена контактировали с рядом стран ОПЕК+ по данному вопросу.

"Джо Байден заявил, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены. Рынок нефти в моменте отреагировал негативно на данные заявления. Тем не менее, в настоящий момент наблюдается дефицит нефти, что пока будет поддерживать котировки на высоком значении. В дальнейшем ждем шагов от ОПЕК+ и нефтедобывающих компаний США. В долгосрочной перспективе большинство игроков устраивает цена в $60 баррель", - полагает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 августа на 40,24 копейки, до 73,5671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28 копеек, до 86,3457 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 45,53 копейки по отношению к среде и составил 73,5067 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 35,63 копейки и составил 73,5271 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 866,586 млн, из которых $450,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 415,809 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 42,48 копейки, до 86,2715 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 33,99 копейки и составил 86,301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,982 млн, из которых EUR189,745 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR240,237 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в четверг небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев, напротив, прибавили по 1 б.п. - до 7,2% и 7,29% годовых соответственно.