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12 августа 2021 года 19:18

Рынок акций РФ в четверг продолжил рост, хотя оптимизм омрачили просевшая нефть и статистика из США

Москва. 12 августа. Рынок акций РФ в четверг продолжил рост, хотя оптимизм покупателей был омрачен просевшей нефтью и статистикой из США об ускорении производственной инфляции в июле; индекс Мосбиржи не смог достичь рубежа 3900 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3888,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1665,56 пункта (+0,6%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4%.

Доллар подрос до 73,56 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+3,9%, до 599,5 рубля) в I полугодии увеличил выручку на 28,1% в годовом выражении (до 106,1 млрд рублей) на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети магазинов. Прибыль за отчетный период увеличилась на 8,6% (до 9,8 млрд рублей). Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730 штук.

Подешевели акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, расписки Ozon выросли после объявления результатов пересмотра индекса MSCI Russia: состав индекса был оставлен без изменений, однако для Ozon была увеличена оценка доли акций в свободном обращении с 0,2 до 0,25. Это может привести к дополнительному притоку средств от фондов, отслеживающих индекс, в размере $46 млн. Результаты квартального пересмотра индекса вступят в силу 31 августа, однако котировки реагируют уже сейчас. На следующей неделе, 17 августа, компания представит результаты за 2-й квартал, что может стать дополнительным катализатором для расписок, считает Потапов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, несмотря на позитивные инфляционные данные, вышедшие накануне в США, развить в четверг более устойчивое восходящее движение инвесторам мешает непростая ситуация с пандемией.

Производственная инфляция в США существенно превысила прогноз, ускорившись в июле. Однако на фоне ослабления потребительской инфляции в прошлом месяце инвесторы пока надеются, что восстановление после ущерба от пандемии цепочек поставок и в целом производственной сферы позволит подавить инфляционный всплеск. С учетом совпавшего с ожиданиями количества обращений за пособием по безработице в США статистика оказала лишь небольшое и кратковременное давление на рынки.

Нефть в четверг все же предпочла скорректировать восходящее движение среды, Brent вновь просела в район $71 за баррель. Давление на нефтяные цены и многие сырьевые товары оказало возобновление укрепления доллара. Кроме того, МЭА в августовском отчете понизило прогноз мирового роста спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, правда, повысив аналогичный показатель следующего года на 200 тыс. б/с. К тому же ОПЕК в ежемесячном отчете увеличила оценку роста поставок в 2021-2022 годах из стран, не входящих в картель.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в первой половине дня отыгрывал позитивный фон, сформированный еще накануне, когда вышла статистика по потребительской инфляции в США. Более того, в России годовая инфляция приблизилась к 6,3%, что также поддерживает рынок ожиданиями завершения цикла ужесточения денежной политики ЦБ РФ. На этом фоне наблюдается рост ОФЗ, рубль весьма резво возвращает себе реальную доходность, а это одно из главных условий "carry trade". Данный фактор будет играть все большую роль по мере замедления роста цен.

Нефть получила неприятные новости о снижении ожиданий роста потребления от МЭА, хотя в ОПЕК продолжают верить в свои прежние прогнозы. Пересмотр оценок МЭА связан с влиянием распространения Delta-штамма коронавируса, из-за чего в июле наблюдался спад потребления нефти на 120 тыс. б/с.

В США рост индекса PPI в июле превысил ожидания, что оказало давление на фондовые индикаторы. В целом можно говорить, что инфляция цен производителей продолжает расти, но при сравнении с динамикой потребительской инфляции возникает ощущение, что производители уже испытывают сложности с реализацией и не могут перенести свои издержки на потребителей, полагает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рост индекса МосБиржи можно объяснить только притоком свежих денег. Мировые рынки подросли на хороших данных по инфляции в США - рост базового показателя Core CPI стал минимальным за последние 4 месяца. Теперь немного снизились опасения, что ФРС скоро приступит к сворачиванию программы стимулирования экономики, чтобы не допустить рост цен.

Судя по тому, что основной спрос на рынке акций РФ по-прежнему сосредоточен на высоколиквидных акциях, он получает свежие деньги - скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции.

В акциях Сбербанка наметилась коррекция после роста цен выше 330 рублей, но техническая перекупленность пока не снята. Возможно, что Сбербанк (MOEX: SBER) некоторое время будет торговаться хуже рынка, но на просадках бумагу нужно докупать со среднесрочными целями. Цена акций Сбера в 350 руб. в этом году будет достигнута. Перекупленным выглядит и ВТБ, где фиксация прибыли при появлении повода может быть резче. Бумага закрепилась выше отметки 5 копеек, теперь первой целью роста является район 5,55 коп. Для рубля позитивом выступает снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от "Газпрома", считает Антонов.

В четверг в Азии индексы акций снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,5%) на фоне опасений, что регуляторы в Китае ужесточат контроль, нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC 40 и DAX растут на 0,4-0,7%), стабильны Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,04%, Dow просел на 0,3%).

В азиатском регионе сохраняются опасения относительно недавнего ужесточения контроля китайских регуляторов за рядом компаний. По словам аналитиков, следующей целью, вероятно, будет сфера онлайн-страхования, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек (минимум с конца июня), что совпало с ожиданиями.

Индекс цен производителей PPI в июле вырос на 1% к июню и на 7,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 7,2% соответственно. Также превысил ожидания рост индекса Core PPI. Реакция на статистика в целом оказалась нейтральной.

На нефтяном рынке цены вечером просели после роста. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,27 за баррель (-0,2% и +1,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $69,09 за баррель (-0,2% и +1,4% накануне).

Мировая добыча будет расти в ближайшие месяцы после того, как ОПЕК+ согласилась на новую сделку, чтобы снять оставшиеся ограничения. Ожидается, что после прироста в 600 тыс. б/с в этом году поставки от производителей, не входящих в альянс, вырастут на 1,7 млн б/с в 2022 году, при этом 60% прироста придется на США.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в четвертом квартале 2021 года будут добывать на 200 тыс. баррелей в сутки нефти меньше, чем требуется, по сравнению с дефицитом примерно в 2 млн б/с, который ожидался ранее, оценило МЭА в своем ежемесячном отчете.

США довели до сведения ОПЕК свою позицию о необходимости отказаться от добычи сырья в сокращенном масштабе, имевшей место ранее на фоне пандемии COVID-19, сказал в среду американский президент Джо Байден. По его словам, сокращению производства, проведенному во время пандемии, следует дать обратный ход в условиях восстановления глобальной экономики, чтобы снизить цены для потребителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+33,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,3%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+9,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+8,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,9%).

Просели акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2% и -3,8% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,1 млрд рублей (из них 10,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,87 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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