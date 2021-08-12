Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 12 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных ценных изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 11 августа и составила 114,95% от номинала, что соответствует доходности 1,5% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,495% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2,5 пункта по отношению к среде и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на11 базисных пунктов - до 137,06% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 131,93% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,45% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов - до 114,06% от номинала, что соответствует доходности 1,68% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году снизились на 2 базисных пункта, подешевев до 108,68% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,675% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 128,31% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,565% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене всего 1 базисный пункт, подорожав до 112,43% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 1,99% годовых).

"Сегодня в секторе американских казначейских обязательств достаточно спокойная ситуация. Котировки базовых активов не демонстрируют какой-либо ярко выраженной динамики, поэтому и на долговых рынках развивающихся стран в целом также наблюдается боковая динамика. И российские суверенные евробонды в этом плане не стали исключением, изменения их котировок незначительные и разнонаправленные. Вместе с тем в корпоративном сегменте валютных облигаций все еще сохраняются продажи, прежде всего в "длинных" бумагах "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпрома" (MOEX: GAZP). Опубликованная сегодня в США статистика по ценам производителей за июль не добавила оптимизма инвесторам, поскольку продемонстрировала сохраняющиеся проинфляционные риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июле подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 7,3%. Относительно июня текущего года индекс PPI поднялся на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,6%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 1% относительно июня и на 6,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,5% и на 5,6% соответственно.